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萬泰科攜手圓石社區長照機構 打造健康安心的照護空間

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
萬泰科攜手圓石社區長照機構，為長者打造健康安心的照護空間。萬泰科／提供
萬泰科攜手圓石社區長照機構，為長者打造健康安心的照護空間。萬泰科／提供

企業秉持對社會關懷及照顧的精神，萬泰科技（6190）和圓石社區長照機構今（24）日攜手合作，以創新的「主動空間防疫」思維，為台灣年邁長者打造更安全、健康的照護環境。自疫情期間以來，萬泰科技研發ACT銀銅鈦口罩，貢獻防疫努力；圓石社區長照機構則以全面照護為使命，提高受照顧者的生活質量。雙方共同追求打造健康安心的照護空間。

伴隨「照護中心2.0」新概念啟動，標誌台灣長者照護邁入新時代。萬泰科技與圓石社區長照機構共同主導，將創新的ACT銀銅鈦抗菌濾網技術融入照護中心的空氣處理系統，有效降低高達99.9%的空氣中病菌濃度，給予住戶安心又健康的生活環境。此先進技術將首次應用於圓石社區長照機構（日照中心），成為台灣首家以「主動空間防疫」理念為核心的照護機構。未來將延伸到圓石全日型健康宅，共同為打造年邁長者的健康安心空間而盡一份心力。

萬泰科技和圓石社區長照機構將持續攜手，不僅致力打造年邁長者健康安全的照護環境，更將肩負社會責任，為台灣的防疫事業做出更多的積極貢獻。期待這個合作將為台灣的長照領域帶來持久的影響。

中國大陸爆發黴漿菌感染事件，引起台灣社會高度關注。同時，天氣劇變導致感冒、咳嗽等症狀增加，特別需警惕肺炎黴漿菌感染，其症狀包括喉嚨痛、倦怠、發燒以及數週至數月的持續咳嗽等。國內醫師早前警告中國大陸黴漿菌抗藥性極高，可能對台灣構成威脅，引起民眾對自我保護的重視，尤其關注室內空氣品質。

近年來，人們逐漸意識到老年人應該得到更多的尊重和照顧。許多業者開始為長者打造更精緻化的高端服務，圓石社區長照（日間照顧中心）是一間致力提供高品質的長期照護服務，滿足年邁或有特殊需求者的需求，以全面支援身體和心理健康，提升受照顧者的生活質量。

萬泰科攜手圓石社區長照機構，為長者打造健康安心的照護空間。萬泰科／提供
萬泰科攜手圓石社區長照機構，為長者打造健康安心的照護空間。萬泰科／提供

長照 萬泰科

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