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彰化市房市自成一格 預售坐3望4、年漲近兩成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
彰化街景。圖／東森房屋提供
彰化街景。圖／東森房屋提供

東森房屋彙整實價登錄資料，2023年彰化市成屋的平均成交單價為每坪19.2萬元，與2022年的每坪18.2萬元相比，年漲幅約為5.5%，在預售屋方面，彰化市預售屋的漲勢更為驚人，短短1年時間就從2022年的每坪28.4萬元上漲到去年的每坪34萬元，年漲幅高達19.7%。

東森房屋彰化中山加盟店經理王玉月表示，彰化市的房市自成一格，強勁的剛性需求讓區域房價相當具有支撐力道，而且研判未來隨著重點建設項目的推進，彰化市房市交易量能仍有穩健成長的空間。

王玉月指出，在全台房市趨冷的背景下，彰化市房價仍能保持成長，推估主要有以下三點原因。首先，彰化縣是人口第一大縣，其中彰化縣將近2成的人口又都集中在彰化市，密集的居住人口讓彰化市的剛需市場相當活絡，區域房市自然更具支撐力道，受到外部環境衝擊的影響相對較小。

第二，近年來隨著大量建商爭先到彰化市獵地插旗，現在彰化市區內的素地資源已經愈來愈稀缺，建商的土地取得成本也愈來愈高，導致新建案價格居高難下，而且在新建案的帶動下，彰化市中古屋的房價也在跟著漲。

第三，彰化建設題材豐沛，在中友百貨、鐵路高架化、中捷綠線延伸、大埔截水溝堤岸道路拓寬工程等利多話題的催化下，彰化房市的後市發展確實相當值得期待。

王玉月表示，目前彰化市的買方大多是有剛性需求的首購族和換屋族，且以大埔、彰基一帶的住宅交易最為熱絡，這一帶鄰近彰基、秀傳兩家醫院和彰師大、建國科大、彰化高中等多個優質學區，萬眾矚目的彰化首個百貨公司「中友百貨」也將坐落於此，此一區塊生活機能、教育環境，行政資源都非常成熟，很多在附近工作的公教人員、醫護人員都會選擇在這邊買房定居，而且此一區塊內物件種類也相當豐富，購屋民眾可以根據自己的預算和需求去挑選適合的標的。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，近幾年彰化市新建案的房價漲勢的確相當迅猛，目前彰化市預售屋的成交單價基本都在3字頭以上，個別案件甚至上看4字頭，而且未來伴隨彰化市各項重點建設項目的推進，區域房價繼續穩健攀升的可能性很高。

近一年彰化市預售屋、成屋平均房價變化。資料來源／東森房屋
近一年彰化市預售屋、成屋平均房價變化。資料來源／東森房屋

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