龍年到群益期貨 掌握新春全球交易機會

2024年群益期貨開春第一檔「新春不打烊」活動來囉！每年春節假期台股及國內期貨皆休市，但全球海外商品市場及槓桿保證金商品天天仍有行情可交易，群益期貨連續8年舉辦「新春不打烊」活動，陪著所有交易人一起過新年。今年活動從1/8(一)至2/29(四)，特別準備三大精選活動，一. 2024龍年財神靈籤、二. 交易滿額抽萬元品牌好禮、三.新春特別節目&每日直播，讓所有投資人在新的一年就有好彩頭並掌握2024年全球交易重點，即時掌握重大訊息不漏接。

首先，今年活動特別提前於1/8登場，比起往年僅針對休市期間舉辦交易滿額活動，今年推出全新活動「2024財神靈籤」，投資人只需加入群益期貨官方LINE帳號，即可抽取乙支財神靈籤，求得新一年的財富運勢，還有機會抽中威秀電影票，活動期間預計送出超過150張。此外，於1/8至2/29之間完成開戶並符合條件的投資人，加碼贈送200元刮刮樂乙張，最高有機會刮中200萬現金大獎！立即求取龍年財運籤：https://maac.io/2nBzp

其次，年年備受好評的交易滿額抽獎活動，今年改為抽龍鳳金銀福袋的趣味方式，而且贈品數量與價值都同步升級，農曆春節期間將送出120項，合計超過30萬元的禮品，涵蓋Samsung 65吋電視、Dyson空氣清淨耳機、iPhone15、伊萊克斯除濕機、iPad Air、新光三越千元禮券等眾多好禮，而且交易累積超過2,500口數以上，就有機會拿到施華洛世奇限量版龍年金色水晶擺飾(價值超過2萬元)，讓您在新春期間投資全球市場，還有金龍庇護，財源滾滾。更多抽福袋說明與活動詳情可逕洽新春不打烊活動網頁：https://activity.capitalfutures.com.tw/Winner/NewYear/Year2024

最後，春節期間「群益早安」節目依舊天天直播不打烊，由專業顧問團隊即時掌握市場動向，重大行情不漏接。另外，從除夕(2/9)至初五(2/14)，每天傍晚5點於群益期貨觀點Facebook粉絲專頁及官方YouTube都有春節特別節目陪大家一起過新年，今年共邀請8位專業財經達人來做分享：財經主播葉芷娟、股海女神巴逆逆、千萬期貨操盤手自由人、股市包租公麥克風、期天大勝、小朋友學投資愛德恩、股市更生人陳雨農及ACE投資筆記:艾斯。節目內容除有輕鬆的投資競標遊戲外，還有以宏觀經濟切入，收斂分析股、匯、債市，針對不同市場商品，分享專家交易經驗與策略。觀眾於臉書貼文下方留言，更有機會獲得「群益期貨形象桌曆」與「Apple Watch」。