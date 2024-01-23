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臺鐵改制公司後首度招募人力 起薪3.3萬至4.2萬元

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
臺鐵今年元旦改制公司後，首度辦理新進從業人員甄試，預計正取936名、備取1,328名。臺鐵公司提供
臺鐵今年元旦改制公司後，首度辦理新進從業人員甄試，預計正取936名、備取1,328名。臺鐵公司提供

臺鐵今年元旦改制公司後，首度辦理新進從業人員甄試，預計正取936名、備取1,328名，依照不同職務，起薪從3.3萬元至4.2萬元不等，報名期間自今年1月23日下午3時起至2月2日下午5時止。甄試採第一試體能測驗、第二試筆試及第三試口試或術科方式進行，在台北、台中、高雄、花蓮等四地區同時舉行。

據指出，為因應組織轉型及人員退離所遺職缺，臺鐵決定對外招募新血，過去因臺鐵屬於公務機關，每年僅能招考一次，改制為國營公司後，得視人力狀況機動對外招募，而這次也是臺鐵公司化後首度大規模對外招募人力。

臺鐵說，甄試作業是委由松盟科技公司承辦，一律採網路報名，甄試預定錄取名額、類科及待遇如下：

（一）助理管理師、助理工程師：正取58名、備取125名，甄試類科包含運務、不動產經營、資訊、企劃研析、地政管理、事務管理、會計、人力資源、財務管理、法務、統計、土木工程、建築工程、都市計畫及職安管理等15項，月薪（起薪）約4.2萬元。

（二）事務員、技術員：正取53名、備取111名，甄試類科包含消防工程、材料管理、不動產經營、會計、事務管理、法務、土木工程、電機、職安管理及職安護理等10項，月薪（起薪）約3.9萬元。

（三）助理事務員、助理站務員、助理技術員：正取511名、備取651名，甄試類科包含運務、材料管理、事務管理、財務管理、廉政、土木工程、建築工程、電務、電力、職安護理、機械及電機等12項，月薪（起薪）約3.6萬元。

（四）服務員：正取314名、備取441名，甄試類科包含運務、土木工程、消防工程、電務、電力、材料管理、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務、養路工程等13項，月薪（起薪）約3.3萬元。

臺鐵公司強調，除將運輸安全視為最重要的任務外，另以確保安全、提升服務、永續經營及幸福企業為四大經營策略主軸，希望招募具有服務熱忱和專業技術的人才加入經營團隊，公司未來設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通。

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