新光三越今年全年朝千億元邁進 坐穩百貨營收王寶座

新光三越總經理吳昕陽今（23）日表示，2023年全年營收達945億元，與前年887億元相比，年增6.7%，來客數1.2億人，增加12.5%；他也宣示，今年業績目標為989億元，將朝向1,000億元邁進，坐穩連鎖百貨龍頭寶座。

他表示，全台新光三越第一名為百貨店王-台中中港店，達258億元，再來是台南西門店174億元，第三名是信義新天地A4為100多億元，若以信義四店相加近300億元。

展望今年，新光三越將持續成長並持續拓點，2025年台南南山廣場將開幕；他認為，疫情後新品牌和新廠商全球「動起來」，若要進入台灣，新光三越在北中南都有強勢百貨，加上會員系統可快速與客人連結，因此都是品牌首選，會是新光三越的機會點，「大家對實體商場仍有很大期待」。

以會員來說，新光三越會員數量去年底達355萬人，增加60萬人，是歷年來成長最多的一年，對新品牌來說，進入台灣沒會員狀況，新光三越可以協助品牌，快速與客人連結。

尤其新光三越去年推出自媒體「SKM Media」，以服務為核心，可協助品牌了解台灣消費者習性，並雜誌方式，深度介紹商品和品牌故事，未來能更快速拓展到全台。

新光三越主管也提到，今年北中南都有大型改裝，約改裝25至30%櫃位數，像去年新光三越全台15家店就有超過1,000個專櫃改裝；看好今年新品牌進駐台灣數量，將是五年來新高，而新光三越新品牌數量今年下半年將會達到新高，無論是潮流設計師品牌或是餐飲和化妝品都會有新品牌。

在數位布局方面，吳昕陽說，去年數位營收達到30億元，今年預估達40億元，成長33%，今年會強化四大數位渠道，包括電商skm online、熟客系統、skm eats、APP精選。

吳昕陽認為，新光三越投入時間建立生態圈，期許能建立出被信賴生態圈，在會員、點數、安全面、資安面與ESG不斷突破自己。