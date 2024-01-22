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國雄集團感恩尾牙 許坤仲父子推台北中正、台中無雙

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
國雄建設感恩尾牙餐會，創辦人許坤仲(左)跟董事長許智翔(右)父子一起出席。記者宋健生/攝影
國雄建設感恩尾牙餐會，創辦人許坤仲(左)跟董事長許智翔(右)父子一起出席。記者宋健生/攝影

中部知名建商國雄建設今(22)晚在台中林酒店舉辦感恩尾牙餐會，席開80桌。創辦人許坤仲跟董事長許智翔父子一起出席，在餐會現場向支持國雄的員工跟消費者，以及貴賓們致上最崇高的謝意跟敬意。許坤仲並宣布，今年國雄推案積極，預計在台中沙鹿及彰化員林推出兩案，總銷合計約170億元。

以人為本成立於1991年7月3日的國雄集團，在創辦人許坤仲的帶領之下，加上集團員工向心努力鑽研本業，不斷穩定成長茁壯，如今成為事業跨足兩岸三地建築、餐飲、營造優質的企業團集團。

許坤仲指出，國雄建設務實加物超所值，希望讓大家買到物超所值的好房子，而公司40幾年來在乎的是挑好地段，蓋好房子。

就是因為有以人為本的社會責任，國雄建設以最謙卑的態度，不斷創造了土地跟建築物的增值空間，也提供消費者一個舒適的居住環境。

許坤仲回首創業後經歷過921大地震、SARS、全球金融風暴、新冠肺炎市場買氣急速劇降，但他仍然秉持「沒有不景氣，只有不爭氣」的信念，選擇勇敢面對風險把握機會主動出擊，以最負責任的態度堅守建築家的本份，成為不景氣中長期的贏家，以沉穩步伐積極邁向下一階段的成功。

國雄後起之秀的許智翔說，目前國雄推出的建案有台中市西屯區的「國雄無雙」，跟台北市中正區的「國雄中正」，每坪單價從50到80萬元都有，有三房到四房的規劃。

許智翔表示，「國雄中正」以621坪大基地，規劃45到68坪；而台中市台灣大道上的「國雄無雙」，是34樓高的優質五期住宅，都是目前台北、台中最熱門的物件。

展望新的一年，國雄即將推案計畫包括國雄沙鹿「紅竹段」約900戶總銷近百億個案，以及國雄員林「大明段」約540戶總銷約70億元，兩案總銷合計約170億元，為國雄建設版圖再邁進一步。

許智翔強調，國雄不受景氣政策影響，在對的路上勇敢做好建築，以穩健經營步伐，加上40多年累積的豐厚基石，帶領國雄機構邁向更好的明天。

景氣 雄中

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