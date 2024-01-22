LEXUS贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會 北中南演出

Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神，長期以來積極贊助各項音樂盛事，迪士尼《美女與野獸》動畫榮獲奧斯卡「最佳電影配樂」及「最佳歌曲」獎項，經典歌曲傳唱30餘年，Lexus今年贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會，2月27(二)-3月3(日)於北、中、南巡迴演出，共六場次。

全球各地的Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神，包括知性優雅的世界級古典音樂會、國際級西洋巨星演唱會、電影交響音樂會，以及經典音樂劇等精彩音樂饗宴。2024年，Lexus不僅贊助搖滾天團OneRepublic共和世代1月19日高雄演唱會，更將贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會(Disney in concert: Beauty and the Beast)，期盼為Lexus車主打造浪漫童話世界的視覺與聽覺饗宴。

享譽迪士尼最經典的童話之一，《美女與野獸》即將登上北、中、南三地大螢幕，其中，動畫電影音樂由電影配樂大師亞倫．曼肯操刀打造，不僅奪下奧斯卡「最佳電影配樂」以及「最佳歌曲」兩大獎項，更成為首部提名奧斯卡「最佳影片」的動畫電影的崇高殊榮。

片中許多耳熟能詳的歌曲，從活潑歡快的家具們高唱《Be Our Guest》，以華麗晚宴歡迎女主角貝兒；以及迪士尼首次結合流行樂、音樂劇等元素，描寫兩人相知相愛的溫柔情歌《Beauty And The Beast》，一首首配樂讓各異的人物形象深入人心，建構起浪漫童話世界，亦成就了家喻戶曉的經典故事。