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LEXUS贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會 北中南演出

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
迪士尼《美女與野獸》動畫榮獲奧斯卡「最佳電影配樂」及「最佳歌曲」獎項，經典歌曲傳唱30餘年。業者提供
迪士尼《美女與野獸》動畫榮獲奧斯卡「最佳電影配樂」及「最佳歌曲」獎項，經典歌曲傳唱30餘年。業者提供

Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神，長期以來積極贊助各項音樂盛事，迪士尼《美女與野獸》動畫榮獲奧斯卡「最佳電影配樂」及「最佳歌曲」獎項，經典歌曲傳唱30餘年，Lexus今年贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會，2月27(二)-3月3(日)於北、中、南巡迴演出，共六場次。

全球各地的Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神，包括知性優雅的世界級古典音樂會、國際級西洋巨星演唱會、電影交響音樂會，以及經典音樂劇等精彩音樂饗宴。2024年，Lexus不僅贊助搖滾天團OneRepublic共和世代1月19日高雄演唱會，更將贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會(Disney in concert: Beauty and the Beast)，期盼為Lexus車主打造浪漫童話世界的視覺與聽覺饗宴。

享譽迪士尼最經典的童話之一，《美女與野獸》即將登上北、中、南三地大螢幕，其中，動畫電影音樂由電影配樂大師亞倫．曼肯操刀打造，不僅奪下奧斯卡「最佳電影配樂」以及「最佳歌曲」兩大獎項，更成為首部提名奧斯卡「最佳影片」的動畫電影的崇高殊榮。

片中許多耳熟能詳的歌曲，從活潑歡快的家具們高唱《Be Our Guest》，以華麗晚宴歡迎女主角貝兒；以及迪士尼首次結合流行樂、音樂劇等元素，描寫兩人相知相愛的溫柔情歌《Beauty And The Beast》，一首首配樂讓各異的人物形象深入人心，建構起浪漫童話世界，亦成就了家喻戶曉的經典故事。

本次《美女與野獸》動畫交響音樂會將在台灣再現，邀請到迪士尼集團DCappella創團女高音摩根．基恩（Morgan Keene）擔綱女主角貝兒（Belle），以空靈清亮的嗓音，演繹無數迪士尼經典角色。最難駕馭的渾厚野獸嗓音，則邀請到洛杉磯歌劇院男中音阿卜杜爾・岡薩雷斯（Abdiel Gonzalez），他曾於2019年來台飾演野獸一角，深獲好評。

Lexus贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會，2/27(二)-3/3(日)於北、中、南巡迴演出，共六場次。業者提供
Lexus贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會，2/27(二)-3/3(日)於北、中、南巡迴演出，共六場次。業者提供

動畫 電影 迪士尼

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