LEXUS贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會 北中南演出

Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神,長期以來積極贊助各項音樂盛事,迪士尼《美女與野獸》動畫榮獲奧斯卡「最佳電影配樂」及「最佳歌曲」獎項,經典歌曲傳唱30餘年,Lexus今年贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會,2月27(二)-3月3(日)於北、中、南巡迴演出,共六場次。

全球各地的Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神,包括知性優雅的世界級古典音樂會、國際級西洋巨星演唱會、電影交響音樂會,以及經典音樂劇等精彩音樂饗宴。2024年,Lexus不僅贊助搖滾天團OneRepublic共和世代1月19日高雄演唱會,更將贊助《美女與野獸》動畫交響音樂會(Disney in concert: Beauty and the Beast),期盼為Lexus車主打造浪漫童話世界的視覺與聽覺饗宴。

享譽迪士尼最經典的童話之一,《美女與野獸》即將登上北、中、南三地大螢幕,其中,動畫電影音樂由電影配樂大師亞倫.曼肯操刀打造,不僅奪下奧斯卡「最佳電影配樂」以及「最佳歌曲」兩大獎項,更成為首部提名奧斯卡「最佳影片」的動畫電影的崇高殊榮。

片中許多耳熟能詳的歌曲,從活潑歡快的家具們高唱《Be Our Guest》,以華麗晚宴歡迎女主角貝兒;以及迪士尼首次結合流行樂、音樂劇等元素,描寫兩人相知相愛的溫柔情歌《Beauty And The Beast》,一首首配樂讓各異的人物形象深入人心,建構起浪漫童話世界,亦成就了家喻戶曉的經典故事。