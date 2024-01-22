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擴大維修量能增加駐車空間 高鐵左營第二車輛檢修廠新建動土

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣高鐵左營基地第二車輛檢修廠今日舉行動土典禮，高雄市副市長林欽榮（右五）、台灣高鐵公司董事長江耀宗（左五）、台灣世曦董事長施義芳（左四）、宏昇營造董事長郭倍宏（左三）及與會貴賓合影。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵左營基地第二車輛檢修廠今日舉行動土典禮，高雄市副市長林欽榮（右五）、台灣高鐵公司董事長江耀宗（左五）、台灣世曦董事長施義芳（左四）、宏昇營造董事長郭倍宏（左三）及與會貴賓合影。台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司（2633）為配合新世代列車將於2026年起陸續運抵台灣，於左營基地規劃新建「第二車輛檢修廠」並於今日舉辦動土典禮，新建工程由台灣世曦工程顧問公司設計監造、宏昇營造承攬興建，工程經費約51億元，預計工期43個月，啟用後將可擴大維修量能並增加駐車空間，以因應台灣高鐵長期之營運需求。

台灣高鐵公司董事長江耀宗致詞時表示，左營基地「第二車輛檢修廠」的動土，不僅象徵台灣高鐵在迎接新世代列車的準備工作上，又向前邁進一大步，更代表台灣高鐵未來將繼續提供旅客更加安全、舒適、便捷的旅運服務。江董事長除了特別感謝高雄市政府以及工程團隊的支持與幫助外，更特別提到，「第二車輛檢修廠」完工後，將是台灣高鐵公司第一個擁有綠建築認證的基地，這是高鐵公司落實ESG企業社會責任，並用實際行動展現企業精神，希望與高雄鄉親一起永續、共好。

台灣高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有六股檢修軌，廠區依據2023年最新頒布的耐震技術規範並採用鋼結構系統設計，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業。台灣高鐵列車維修能量上限未來也將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，不僅同步滿足未來車隊規模擴增所增加之維修及駐車需求，更能提供旅客更加安全、優質的旅運服務。

台灣高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」已成功取得綠建築合格級證書，興建過程中將大量採用低碳的建材與設備，更規劃在屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的基地，以落實台灣高鐵實踐ESG的企業社會責任，並用實際行動展現台灣高鐵永續、共好的企業精神。

台灣高鐵公司於去 (2023) 年5月與日立東芝聯盟（HTSC）簽訂新世代列車組採購契約，共計採購12組（144節車廂）新世代列車，採購金額約1,240.91億日圓（約新台幣285億元）。台灣高鐵新世代列車係參考日本新幹線最新N700S車種所提出之列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務，預計2026年起陸續運抵台灣、2027年開始投入營運服務。

台灣高鐵左營基地第二車輛檢修廠室內示意圖。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵左營基地第二車輛檢修廠室內示意圖。台灣高鐵公司提供

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