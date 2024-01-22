臺南購物節加碼百萬紅包大放送 天天抽萬元現金

歡慶臺南400以及迎接台灣燈會-龍耀臺南，台南購物節在農曆年節期間推出重磅加碼抽，第一重加碼天天抽萬元現金 (2月5日至3月8日) 總獎金高達百萬、第二重家樂福加碼抽電動車 (1月22日至3月10日)。只要在臺南市消費，無論發票或收據都可以登錄到「臺南購物節」APP或活動網站，累積滿100元即可獲得一組序號臺南購物節讓你開心採買年貨，天天抽萬元現金，更有機會牽新車過好年。

購物節特別與家樂福合作電動車加碼抽，只要在 (1月22日至3月10日) 活動期間內於臺南市任一家樂福賣場進行消費，累積滿100元登錄到「臺南購物節」APP或活動網站，即可獲得一次抽獎資格，買越多中獎機會越大。

除此之外，家樂福賀新年即日起至2月15日推出雙檔開賣，包含：「龍來大團圓」年貨大街、「好禮龍底家」精選禮盒等，上架高達3,000多支推薦新年商品！面對全球原物料上漲，家樂福誠意滿載端出超過「7億元」優惠，包含連續達5週假日及除夕前量販/超市/線上購物/家速配滿千送百、指定商品會員紅利點數20倍送、指定十大分類年貨商品送現金券等。購物節與家樂福用心打造一個充滿人情味的購物環境，讓您在期待天天中萬元現金的同時，也能以最高CP值的價格與家人團聚，品味美味佳餚。

臺南市市長黃偉哲強調，2023年臺南購物節至今，已推出第七重加碼抽尤其是這次「天天抽萬元現金」，市府更慷慨加碼百萬大紅包，讓民眾由農曆年前一路領紅包到3月8日婦女節。在臺南市消費的每一筆金額，無論大小，都可透過「臺南購物節」APP或活動網站登錄單據，龍年迎新春，趕快登錄手邊的發票或收據，下一位幸運的萬元現金得主就是你。

經濟發展局局長林榮川指出，購物節單據登錄期間自去年7月1日至今年3月10日。提醒民眾保存已登錄單據，特別是2月將公布的神秘大獎，臺南購物節充滿驚喜，每一張消費單據都可能是獲得獎品的幸運鑰匙。