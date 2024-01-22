爭取來台 台韓日菲與全球七大國際郵輪商齊聚跳島郵輪推介會

爭取國際郵輪來台，並希望郵輪業者開闢亞洲跳島郵輪航程，交通部航港局今日於台北美福大飯店舉辦第一屆亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）推介會，台韓日菲與全球七大國際郵輪商齊聚一堂，跳島郵輪是全球郵輪市場的新藍海，航港局希望透過推介會，讓國際郵輪航商留下深刻印象，促成更多亞洲跳島郵輪航線的開闢，也期待未來台灣與亞洲島鏈國家在郵輪推廣上能夠更緊密的合作，共同攜手拓展亞洲跳島郵輪旅遊，讓更多國際旅客可以體驗亞洲島嶼的多元風貌，享受更豐富美好的郵輪旅程。

交通部常務次長林國顯致詞時表示，依據國際郵輪協會（CLIA）的預測，2024年全球郵輪旅客量將達到3,570萬人次，高於2023年的3,150萬人次，預估成長幅度達13.3%，顯見全球郵輪市場正在加速復甦，因此，郵輪觀光也是交通部推動國際觀光的核心業務之一。

他說，近年來「深度旅遊」已成為一股新興的觀光趨勢，跳島郵輪的風潮也正在全球各地形成，亞洲各國都擁有非常豐富的島嶼觀光資源，許多秘境值得旅客去探索，而台灣不僅擁有多元的島嶼觀光資源，更位於亞洲島鏈的中心，國際跳島郵輪航線向北可連結至日本、南韓，向南可與菲律賓、馬來西亞及新加坡串聯，顯示亞洲跳島郵輪深具發展潛力。因此，航港局近年來積極推廣亞洲跳島郵輪，希望可以促成更多跳島郵輪航線的開發，爭取國際郵輪航商將亞洲島嶼做為靠泊目的地，成為亞洲郵輪市場成長的新動能。

航港局長葉協隆指出，亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）的倡議和發想，來自於台灣、南韓以及菲律賓等國家的郵輪推廣單位，由於亞洲各國同時擁有許多豐富美麗又別具人文特色的島嶼，應透過整合資源，改以「亞洲隊」或「國際隊」的方式共同向全世界推廣亞洲的跳島郵輪旅遊。

他表示，本次推介會的舉辦有別於以往的論壇形式，上午場的活動邀請到韓、菲、日等郵輪推廣單位，包含台灣的觀光署，共同聯手向七家國際知名郵輪航商分享各國的港埠條件、郵輪獎勵措施、島嶼特色、亮點行程及特色景點等資訊，讓各郵輪航商對於台、日、韓、菲各國的島嶼觀光資源能有更深入完整的認識。

下午場的部分，則搭建了可以直接讓國際郵輪航商（Buyer）與各國推廣單位、我國各地方政府、觀光圈及郵輪相關產業鏈業者等單位（Seller）面對面溝通討論的交流平台，總計會有120場次的輪桌交流，希望透過這樣的交流方式，讓「買」、「賣」雙方更加瞭解彼此的需求，有效達成目的地的行銷，並實質促成雙方未來合作的機會。

除此之外，本次推介會也設置了20個展覽攤位，讓各國的推廣單位、臺灣各地方政府、觀光圈以及郵輪產業鏈相關業者能夠展示代表當地的特色產品、美食或文化，以及旅遊行程的推廣，讓與會貴賓更進一步體驗到亞洲島嶼豐富多元的歷史文化、美景和美食。

今日出席單位除交通部、航港局外，還包括南韓觀光公社、南韓全羅北道扶安郡、南韓郵輪研究院、菲律賓觀光部、日本福岡市港灣空港局與經濟觀光文化局、日本沖繩縣產業振興公社，與來自全球各地的皇家加勒比、公主、荷美、名勝、三井、珊瑚、星凝等七大國際郵輪航商代表進行交流。