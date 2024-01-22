十大預售熱區曝 這兩區「愈打愈熱」量增逾4成

平均地權條例2023年7月1日施行，限制預售屋換約轉售，永慶房產集團統計預售屋實價登錄資訊，2023年下半年預售屋交易最熱門的十個行政區由新北、桃園、台中包辦，其中以桃園市龜山區2,103件居冠，新北市三重區2,033件居次，桃園市中壢區1,661件第三。

永慶房屋表示，十大預售交易熱區，新北與桃園各有4行政區上榜，是2023年下半年熱銷都會區。桃園市共有龜山區、中壢區、大園區與桃園區上榜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，由於桃園地理位置與新北相鄰，近年受惠桃園軌道建設持續推進，還有A7、青埔、小檜溪等重劃區陸續開發，讓桃園市預售屋交易呈現多點開花的現象，相對親民房價也吸引脫北購屋客進場。

至於新北市，陳金萍說明，2023年下半年預售屋交易入榜熱門行政區有三重、淡水、土城及林口，這四個行政區都有重劃區優勢，建商推案增，相對親民的房價也讓交易量獲得支撐。

三重區與台北市僅有一橋之隔，又有新北第二行政中心進駐投入開發，吸引建商投資推案，土城區預售屋交易集中於暫緩重劃區，周邊有發展成熟的中央路商圈、清水商圈和海山商圈，讓重劃區可立即享有便捷生活機能，吸引自住族群目光。

至於淡水與林口則受惠於生活與交通機能日趨完善，相對市區親民的房價吸引眾多購屋人潮。

比較2023年上、下半年十大預售屋交易熱區的月均交易量變化，就有6個區域增幅超過一成。桃園市龜山區與大園區下半年月均量較上半年增加44.8%及44.2%，增幅最大，新北市淡水區也有29.1%的增幅，顯示這些區域的預售市場依舊火熱。

陳金萍分析，平均地權條例修法上路後對龜山區與大園區預售屋交易沒有造成衝擊，月均交易量更是較上半年成長逾四成，不少建商看準龜山產業聚落成長與大園航空城發展空間，推出平均3字頭單價的中、低總價住宅，吸引自住買方，加上與雙北地區比價效應下，受到首購、換屋族群青睞。