王品旗下品牌招待屬龍或姓名有龍 就饗招待龍膽石斑

王品（2727）集團旗下「就饗鐵板燒」祭出龍年應景活動，即日起至2月29日，生肖屬「龍」或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，到店消費2客單人套餐，就招待「醬燒龍膽石斑」1份。此外，3月31日前到「就饗」用餐，單筆消費金額達500元(含)以上，可獲得徽章1枚，集滿2枚徽章即可兌換「蒜龍鮑魚」1份，討個龍年好彩頭。

王品集團旗下「就饗鐵板燒」澎湃海陸菜色與多樣味型深受市場肯定，如招牌「青花椒法蘭克牛排」即是人氣主餐，現正推出「法蘭克牛排雙人海陸套餐」，以香煎牛排搭配香酥雞腿排及干貝海鮮盤，份量十足。為讓顧客吃得過癮，開放現炒高麗菜、豆芽無限續點，還可享白飯、飲料就饗吧無限享用，獲得上班族、小資族青睞。

迎接龍年來臨，「就饗」祭出好菜招待人中之「龍」，即日起至2月29日，生肖屬「龍」或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，到店消費2客單人套餐，就招待「醬燒龍膽石斑」1份。龍膽石斑肉質Q彈、富含膠質，以鐵板煎香後添入獨家醬汁悶燒，鹹香風味十足。

此外，即日起至3月31日期間，到「就饗」用餐，單筆消費發票金額滿500元(含)以上，可獲得「王品瘋美食APP」徽章1枚，集滿2枚徽章，可兌換贈菜「蒜龍鮑魚」1份，集滿5枚徽章，可兌換價值408元的「香酥雞腿排套餐」1份。

「阪前和牛鐵板燒」以鐵板技藝烹調和牛、龍蝦、鮑魚等高奢食材，正適合做為年節豪華大餐。為龍年添好菜，即日起至2月29日期間，到店內用2客套餐，即可用499元優惠價，加購價值1,200元的「極上帝王蟹腳與魚骨燒清酒2杯」。以上等帝王蟹腳，搭配溫熱的魚骨燒清酒，分外有過年氣氛。台中唯一的文心五權西分店還有限定優惠，1月31日前平日到店消費套餐，出示指定畫面，即款待價值680元的「海膽鰻魚玉子燒」1份。