星巴克衝刺春節檔期 推千元咖啡禮盒搶攻高端客群

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
星巴克迎接重要檔期春節，搶攻送禮商機，推出多款節慶禮盒，也有千元咖啡禮盒，搶攻高端客群。星巴克／提供
星巴克迎接重要檔期春節，搶攻送禮商機，推出多款節慶禮盒，也有千元咖啡禮盒，搶攻高端客群。星巴克／提供

統一超（2912）轉投資星巴克迎接重要檔期春節，衝刺送禮商機，推出多款節慶禮盒，包含長條蛋糕、綜合西式餅乾、茶點，搭配各式綜合咖啡禮盒，並有價格千元的禮盒搶高端市場，總計超過16款，有望為1月營收增添動能。

星巴克咖啡捲心酥、咖啡蛋捲及綜合蛋捲、綜合法蘭酥、及海苔肉鬆薄餅等暢銷禮盒，換上龍年專屬限定包裝，更適合在年節將喜愛的經典美味；其中「星巴克星願桶」，包含星巴克咖啡捲心酥在內，以及草莓巧克酥捲、白巧黑露脆芙等3款餅乾，是春節限定上市的禮盒。

星巴克去年陸續關閉雙北共五家店，包括位在信義區基隆路的台北三興、公館、師大、通化、竹圍店，是否逐漸星巴克將重點轉向二級城市開特色店，星巴克主管表示，上述店鋪因租約到期所致，不代表棄守北部，雖然店鋪不好找，仍會持續在北部插旗展店。

星巴克主管去年曾表示，去年底前星巴克維持560家上下，未來600家門市為里程碑，只要適合的商圈都不排斥，展店為固定節奏。星巴克將特色店做為展店重點之一，車道型門市因可買了就走，具方便性，業績表現比一般門市還要好。

星巴克 咖啡 春節

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