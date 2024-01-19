中保董事長林建涵宣布新年度調薪5%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保董事長林建涵宣布新年度調薪5%。黃淑惠攝
中保董事長林建涵宣布新年度調薪5%。黃淑惠攝

中保（9917）、國產集團疫情三年來舉行第一場大型旺年會，副總裁林明昇有信心新年度集團營運比去年更好，中保董事長林建涵宣布新年度調薪5%。集團總裁林孝信對兩個兒子滿意完全展現在臉上，開心給予100分的評價。

中保、國產集團今(19)日在南港展覽館盛大舉辦，主題為「超越巔峰 無限未來」，尾牙席開近三百桌，砸下千萬以上犒賞員工，旺年會寵員工不手軟，不僅送出2台百萬名車，還有包括百萬現金獎等，iphone 15 等百項獎品激勵犒賞同仁。

林建涵宣布新年度加薪政策，中保科技同仁將調薪5%，調薪從今年1月1日開始，代表這個月員工就會感受到加薪的喜悅；這也是台灣科技保全產業第一家響應政府加薪的企業，預計近萬名中保科集團員工受惠，尤其第一線的基層員工受益最大。

同時也邀請知名的歌手、演員來表演，現場就像一場大型演唱會，由金曲歌后黃妃開場，緊接著動力火車、安心亞等接棒演出；還有去年熱播的「開創者」戲劇中温昇豪、蔡淑臻、李國毅等主要演員的表演及互動，讓現場三千多名員工嗨翻天。

林建涵表示，2023年中保科技繳出亮眼的成績單，獲得富時羅素新增納入台灣高股息指數成分股，中保科技2023年合併營收達到170.71億，較去年成長11.2%，再創歷史新高，若以18日收盤價計算，集團總市值已達518億，展望2024年，林建涵以審慎樂觀的態度迎接新的一年。

中保、國產集團疫情三年來舉行第一場大型旺年會。黃淑惠攝
中保、國產集團疫情三年來舉行第一場大型旺年會。黃淑惠攝
中保、國產集團疫情三年來舉行第一場大型旺年會，現場抽出2台百萬名車得主。黃淑惠攝
中保、國產集團疫情三年來舉行第一場大型旺年會，現場抽出2台百萬名車得主。黃淑惠攝
中保集團總裁林孝信對兩個兒子滿意完全展現在臉上，開心給予100分的評價。黃淑惠攝
中保集團總裁林孝信對兩個兒子滿意完全展現在臉上，開心給予100分的評價。黃淑惠攝

中保科 加薪 旺年會

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