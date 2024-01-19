誠品松菸24小時書店明日試營運 一年人流上看600萬人次

誠品生活（2926）松菸24小時書店於明（20）日試營運。在營業時間拉長的貢獻下，誠品預估，整體人流上看一年600萬人次，業績則可望超越誠品信義書店，將有三倍的高成長。另，整體松菸店今年的業績亦可望較去年成長三至四成。

誠品松菸改裝完成今日起轉型為24小時書店，超過十萬種類的書籍，書量擴大三倍，加上百米長的窗景，以及誠品音樂館與的誠品兒童館，還特別打造「藝術主題書區」與六座臨窗「親子共讀小屋」，預估試營運後可望吸引一波人潮。

誠品書店資深總監張曉玲表示，改裝後書店空間為過去的1.5倍，加上書量增加，看好人流將成長。過去松菸店一年人流約200萬人次，信義店熄燈後，人流立刻增加，看好改裝為24小時書店後，人流將三倍跳升，來到600萬人次。同時因商業空間擴大，松菸店業績目標也將較去年成長上看四成。

誠品也看好疫後觀光客回流的效益，過去觀光客占比約達10-15%，主要是誠品在海外的知名度高，其中又以松菸店為最，觀光客比重高達三到四成。未來入境旅客復甦，海外客源亦可望回升，對推升營運表現亦是另一動能。

此外，松山文創園區統計，去年入園參觀人次已突破800萬，是園區於2011年開園以來新高年度紀錄，主要是受惠台灣燈會、台北大巨蛋試營運測試，為松山文創園區帶來人潮。預估今年在24小時書店開出下，將有超過1000萬的參觀人次。

誠品生活去年12月營收首度突破7億元關卡來到7.06億元，年增17%，去年營收66.43億元，年增19%，亦創下歷史新高。