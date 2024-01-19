中保科暨國產建材集團尾牙
中保科暨國產建材集團今天舉行尾牙，中保科集團創辦人林孝信開啟了傳統與科技結合，以「科技翻轉傳統，用創新塑造新價值」的新格局，傳承給長子林明昇、次子林建涵。今天由創辦人林孝信大進場，為尾牙活動揭開晚會序幕。今晚在南港展覽館舉辦2024集團旺年會，主題為「超越巔峰 無限未來」，席開近三百桌，。
中保科技董事長林建涵率先宣布加薪政策，全體同仁將調薪5％，調薪從今年一月一日開始，這也是台灣科技保全產業，第一家響應政府加薪的企業，近萬名中保科集團員工受惠，尤其第一線的基層員工受益最大。
中保科技尾牙旺年會不僅送出兩台百萬名車，還有包括百萬現金獎等，iphone 15 等百項獎品激勵犒賞同仁，讓現場三千多名員工嗨翻天。
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