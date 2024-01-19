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SCFI 運價指數亞洲到美西、亞洲到美東大漲8.7%跟7.7% 歐洲線漲勢暫歇

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI貨櫃運價指數漲幅收斂維持連8漲。示意圖／ingimage
SCFI貨櫃運價指數漲幅收斂維持連8漲。示意圖／ingimage

紅海危機不斷升溫，SCFI貨櫃運價指數漲幅收斂維持連8漲，今(19)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數周漲幅縮小為1.5%，北美航線本周續強，亞洲到美西及亞洲到美東上周漲幅達4成，本周分別大漲8.7%跟7.7%，歐洲線漲勢暫歇。

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲33.58點至2239.61點，周漲幅縮小為1.5%；不過，缺船、缺櫃的問題延燒到亞洲至北美航線，北美航線運價直線飆漲，來到疫情期間的新天價。

國內知名大型物流業者表示，歐洲繞行的船舶2月下旬陸續回亞洲，現在也沒有什麼船到歐洲，現在的報價是反應2月年農曆新年後的價格，農曆年節大陸的工廠未復工，運價2-3周緩跌是正常，本周出來的價格跌幅也僅2.4%，目前歐洲線的運價跟12月底比，已經漲2倍。

隨著農曆春節到來，元月亞洲到北美船舶都已經滿艙，根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達4320美元，較前一周大漲346美元，漲幅高達8.7%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)跳上6262美元，較前一周大漲美元，漲幅高達7.7%。

遠東到歐洲瘋狂大漲後，本周漲勢暫停小跌，遠東到歐洲每TEU(20呎櫃)運價每TEU(20呎櫃)守穩3千美元，每20呎櫃價格為3030美元，較前一周下跌73美元，下滑2.4%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4067美元，較前一周上漲30美元，漲幅0.7%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一週下跌3美元；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一週上漲2美元；遠東到東南亞每TEU較前一週上漲18美元，漲幅5.82%；遠東到韓國每TEU較前一週上漲13美元。

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