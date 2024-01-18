富華創新攜手東海建築系 探尋「M公寓」永續生活寓言

全球熱議ESG永續趨勢，台灣亦將進入碳定價時代，建築業界嚴陣以待，為積極開啟與自然和諧共生的對話，富華創新（3056）透過與東海大學建築系產學合作，以戶外大型裝置藝術傳遞永續共好、友善環境理念，近期更展開室內展覽與沈浸式體驗活動，邀請參觀者寫下「永續心願卡」，一起探尋永續生活。

深耕台中逾30年的富華創新，品牌發展軌跡隨著時間更迭不斷進化，演變出城市化、郊區城市化、再城市化的發展節奏。總經理蔡晉榮指出，從早期的「美麗城市、幸福社區」，到近10年的北屯廍子區域大型造鎮，導入社區共好經營模式，提出「八大品牌宣言」並呼應ESG永續理念，積極落實於經營管理層面，蔚為市場先驅。

而富華創新自去年6月完成更名、啟動轉型多角化專業經營後，發展重心移往台中水湳國際智慧城。為迎接全球2050淨零碳排挑戰，再次提出「永續環境、健康共好」的發展願景，打造「ASIA1永續中心」多功能會館，將「永續意識」融入品牌發展及豐富品牌內涵。

同時開啟與東海大學建築系產學合作的契機，去年即公開四座大型戶外裝置藝術，打造業界首創的大型藝術街廓，引起熱烈迴響。

事實上，東海建築系引領國內建築學術之先，在永續環境風潮未被熱議前，就已透過生活實用美學教育，傳達並實踐理想。近年來更提出「智能種子屋建置計畫」，建構減碳、創能、平衡的「自主性建築」，以永續角度談建築，創新又符合時代趨勢。

與富華創新合作的戶外裝置藝術，由東海大學建築系師生共同創作，不但緊扣永續主題，更聚焦疫情後、數位時代居住行為的變動，戶外展覽透過數位產品或自然環境條件的改變，互動性極高，也給予參觀者不少啟發。

這場名為「Ｍ公寓」的永續生活新寓言展覽，由東海大學建築系主任曾瑋、教授邱浩修等策劃，藉由作品傳達友善土地、環境永續、健康生活、文化傳承等理念。

「從大的都會環境到小的物質材料，我們將重塑空間意義」蔡晉榮說，期待參觀者從心感受「Ｍ公寓」的文化共鳴，改變一般人對環境與建築之間的認知，自身與土地產生相依共存的緊密連結網絡。

為更深度溝通與傳遞展覽訊息，富華創新與東海大學建築系特別在「ASIA1永續中心」規劃室內展區，並提供限量的「永續心願卡」，卡片由台灣柳杉剩餘木料製作，參觀者可藉由寫下心願的過程中，細聞來自台灣森林的天然芬芳香氣，完成後可親自掛上永續許願牆上，參與展覽過程。

展期結束後，主辦單位將寄回給參觀者本人，讓心願卡轉化為紀念杯墊使用，完成物品永續循環使用歷程，落實ESG精神於日常生活中。