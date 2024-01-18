TOYOTA品牌大使郭婞淳「最特別的力量」 影片5小時點閱衝8萬

TOYOTA品牌大使郭婞淳演繹進擊之歌，溫暖獻映「最特別的力量」，用這首彈的不完美的《卡農》獻給所有正在成功路上的台灣人，成為今天網路討論熱度相當高的影片，今天上線播出近5小時，點閱率逼近8萬人次。

TOYOTA跟台灣總代理和泰汽車（2207）長期讚助運動選手，讓選手在訓練期間不用太擔心經濟問題能安心訓練，自2019年起贊助舉重女將郭婞淳，她於東京奧運勇奪台灣首面金牌，以強大的「婞念」，帶大家見證永不放棄的台灣精神，讓世界看見台灣。

TOYOTA以行動支持運動員，持續贊助舉重女將郭婞淳，也希望能將她強大的正能量，傳達給每一位在各工作崗位努力不懈的台灣人。

影片中婞淳穿著體育服上場，但她走上的不是熟悉的舉重場地，而是一台古典鋼琴，為影片揭開驚喜的序幕。片中婞淳展現她的多才多藝，以卡農這首曲目貫穿全片，儘管她的彈奏技巧略顯生疏，然而正是這份真摯和不畏挫折的精神，讓她的演奏充滿了溫暖和力量。

影片中同時穿插了台灣各行各業、不同人物的奮鬥片段。這些真實而感人的故事，呈現出台灣人在各種困境中堅持不懈、追求卓越的勇氣和毅力。透過這樣的故事串聯，TOYOTA希望能夠啟發更多人敢於追夢，敢於挑戰，擁有不怕失敗的勇氣。

「最特別的力量」18日起於TOYOTA FB、IG、YT上線，人生的路途中，沒有完美的風景，因為前進，即使還沒成功，已經走在成功的路上，很多人很感動，都在社群上留言，「這時候看到這樣的影片，好溫暖」、「郭婞淳加油 台灣一起加油」。