投資客退散 屏東大建商推豪墅開價2,588萬元起

南台灣屏東知名建商印象建設旗下象王建設今(18)日舉行「屏東印象35期」透天動土典禮，董事長王世賢表示，從去年至今，屏東短線炒房、集資推案的投資客已大幅退散，加上年輕族群偏愛低總價華廈，新透天推案正持續減少，如2023年透天案量比2022年減少超過3成，但在地鄉親仍有居住需求，因此在市區推出地段好的優質車墅。

屏東印象35期座落市中心蛋黃區廣東商圈15米崇朝一路，鄰近崇蘭國小、縣立大同國、高中，開車8分鐘可抵達未來屏東高鐵特區、屏東科學園區等。

基地338.5坪，共15戶3樓半的倂排雙車別墅，地坪25~33坪、建坪54~58坪、面寬6~6.9米，開價2,588萬元起。建案外觀設計仿清水模，主攻重視居住質感的剛需自住客，訴求二代宅，適合父母親和子女兩代人共同居住。

王世賢表示，隨著經濟、家庭結構改變，近幾年通膨、營建成本及原物料不斷飆漲因素，房價攀升，屏東年輕族群傾向買低總價的華廈產品，導致願意興建透天的案量持續減少。然而在地鄉親仍有不少希望有高品質、居住空間寬敞、地段好的透天，印象建設團隊傾聽鄉親願望，持續推出優質車墅。

對於選後房市，王世賢樂觀看待。他說，過去房市火熱，市場曾有投資客三五成群、集資蓋房推案的情況，多半以短期投資為主，而非長期經營建築品牌。自從平均地權條例上路之後，驅走短線炒房的投資客，集資推案的情況也大幅減少，市場回歸正常，屏東沒有供給量過剩的情況，今年也能回歸平穩成長的局面。

印象建設長年投入慈善公益，今日動土大典，印象以子公司象王建設名義，邀請廠商共同捐助50萬元給財團法人屏東縣私立磐石社會福利基金會，該基金會主要為腦性麻痺患者服務，印象也希望此舉能為腦性麻痺患者盡一點心力。