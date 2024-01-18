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餐飲股首季新品牌齊發 王品、漢來美食、築間都有新兵助陣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

餐飲股2023年大發利市，2024年趁勝追擊，首季新品牌大爆發。包括王品（2727）將推出集團第五個中餐品牌「朝粥幫」，首度嘗試粥品新領域，漢來美食（1268）今年第1季將開出高價鍋物及牛排館兩個品牌，進駐台北漢來大飯店。而築間（7723）首季更是一口氣將開出三個新品牌，涵蓋燒肉、麻辣鍋和燒肉酒廠等餐飲型態。

王品進入全新餐飲領域，推出砂鍋粥中華料理「朝粥幫」，將在1月27日農曆年前開放試營運，以金龍、銀鳳及琥珀三大明星粥底，搭配百變滋味的中華料理。1月27日至2月8日推出內用套餐能享8折好康，每日限量50組。即日起開放訂位，搶攻農曆年前餐飲旺季。

王品表示，據網路調查，有過半數民眾和親朋好友聚餐時，偏愛選擇中式餐點，其次為日式料理、第三名為台式料理。最新中餐品牌「朝粥幫」有別於傳統砂鍋粥，首創金龍、銀鳳及琥珀三大粥底亮點。其中，金龍粥底以一斤蝦子熬煉，佐干貝、鮮蝦熬煮，適合海鮮控，銀鳳粥底嚴選國產土雞，以文火清燉慢熬數小時，喝來清甜順口。琥珀粥底則以特級昆布鹹鮮提味，適合偏愛淡雅鮮味的消費者，除了主打砂鍋粥招牌，門店也提供多道味型豐富的中華料理，能直接點套餐或單點搭配。朝粥幫首店落腳中山商圈，客單價約700元，鄰近捷運中山站，步行5分鐘即可抵達。

築間首季共有三個新品牌將問市，包括主打個人韓國烤肉的「朴庶韓國烤肉公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉酒場」。其中，「朴庶韓國烤肉公社」主打個人韓國烤肉，首店落腳基隆，客單價約580~650元，將在2月開出。築間麻辣火鍋首店則預計插旗西門町，同樣在2月開幕，客單價約800元，而築間燒肉酒場首店將開在台中公益路，預計3月開幕，客單價500~600元。

此外，有意進入資本市場的樂多多集團首季同樣有新品牌將推出，2024新火鍋品牌「樂囍」目標在第1季開幕，客單價在千元以上，首店落腳在宜蘭知名商場，近日已完成簽約。

餐飲 烤肉

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