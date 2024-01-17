四大指標新案完工 國泰建設今年業績有望優於去年
國泰建設（2501）去年在總銷20億元「國泰豐和」、36億元「國泰豐碩」、25億元「國泰川青」，以及23億元「國泰華威 豐年」等四大案入帳，推升去年全年營收達154.62億元、年減7.6%；展望今年，在四大新案完工量破120億元，今年國建業績有望優於去年表現。
國建去年前三季稅後純益為7.95億元，較去年同期1.14億元大增5.9倍，每股純益達0.69元。
展望未來，國泰建設今年起的未來四年，每年建案完工量均逾百億元，公司業績至2027年無虞，且集團手中住宅推案儲備量約達627億元，其中67%位於新竹以北，長線業績擁有高能見度。
以今年來說，據公司法說會資料顯示，包括總銷20億元「國泰和河」、總銷25億元「國泰溪境」、總銷47億元「國泰MOST+」、總銷35億元「國泰悠陽」等四大新案完工，總計新案完工量達127億元、超過去年，今年營運可望優於去年表現。
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