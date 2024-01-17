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百貨業去年整體市場營業額突破4000億 今年拚再創高峰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
百貨零售企業協會今日舉辦第八屆第四次會員大會。圖/百貨零售企業協會提供
百貨零售企業協會今日舉辦第八屆第四次會員大會。圖/百貨零售企業協會提供

百貨零售企業協會今（17）日舉行第八屆第四次會員大會，百貨協會理事長徐雪芳致詞時表示，2023年百貨業的業績在大家共同努力之下，表現相當亮眼，整體市場營業額已經突破4,000億以上的規模，創下歷史新高，也期待在2024年再創新高峰。

百貨零售企業協會今日除頒獎表揚零售創新卓越獎及優良從業人員外，專題演講邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新分享邁向淨零排放時代面臨的挑戰，替百貨零售業指路。他以「零售業永續發展趨勢」為題，並指出全球各界和淨零的距離非常近，可以說很快就遇上，和百貨更是息息相關。

根據2023年聯合國氣候變遷大會COP28上「杜拜共識」達到「能源轉型」決議，化石燃料將用乾淨能源取代。碳定價、碳交易新的國際貿易生態深深影響到全部的行業，當然也包含百貨業。國家主導淨零能源、產業、生活、社會四大轉型，並且從科技研發和氣候法則兩大治理基礎去執行，新世代對於淨零綠生活相當在意，消費者的錢包也支持永續，再加上百貨用電成本高，所面臨的挑戰也必須隨之轉變。

百貨協會秘書長王明倫表示，百貨協會業務主要有國際零售會議、海外市場考察參訪、政府交流會議、獎項選拔，以及專題演講五大活動類型。政府溝通重點在於資訊安全、節能用電、減碳規畫三大重點。過去七年已累積舉辦過130場活動。

徐雪芳表示，擔任協會理事長這幾年以來，希望透過公開表揚優秀的百貨從業人員，提供大家學習服務的模範，同時也鼓勵突破框架、勇於創新，進而帶動百貨業新的營運動能提升競爭力。

零售業 減碳 COP28 氣候變遷

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