推動淨零醫療 小港醫院與一卡通導入員工低碳通勤方案

高雄市立小港醫院（委託高醫團隊經營）為響應低碳運輸、減緩氣候變遷及台灣 2050 淨零排放政策目標，與一卡通公司合作導入 ESG 差勤卡減碳方案，透過補助醫院同仁搭乘低碳運具，推動淨零醫療，攜手打造低碳永續的綠色城市，成為在地第一家支持高雄市政府通勤減碳政策的醫療機構。

高雄市立小港醫院郭昭宏院長表示： 「小港醫院自 2022 年成立 ESG 行動辦公室，配合我國政策訂定 2050 年達到淨零排放目標，近年來醫院不論在節電省水、減少紙張耗用、電池回收、醫療廢棄物減量、完成循環經濟等改善措施，獲得台灣淨零行動聯盟頒發綠級標章，本次與一卡通合作共同推動低碳生活，從改變員工的通勤方式開始，員工識別證結合一卡通，搭乘捷運、客運、單車計算每月減碳成果，達標準者可按回饋級數補助交通津貼，以實際行動推動 ESG 綠色永續目標。」

一卡通公司董事長廖泰翔說：「一卡通公司運用數位科技積極發展對內對外之永續服務，除獲得國家永續獎肯定，並持續對齊聯合國永續發展 SDGs 目標、臺灣政府 2050 淨零轉型目標，多面向與產官學界進行永續合作，開發運用全場域多樣貌的數據資源，協助企業落實永續經營，攜手朝向低碳永續的環境友善目標前進。」

一卡通公司總經理鄭鎧尹指出：「行為改變是達到淨零的重要關鍵，引導員工行為改變，提升綠生活素養以此建構綠色生活模式，小港醫院樹立低碳通勤減碳典範，期待本次雙方合作以交通數據賦能實踐 ESG 永續能力。」

一卡通公司實踐 2050 淨零轉型目標，將以全台交通、民生消費、生活繳費及社群互動四大場景，透過全場域數據作為永續創新的動能，積極成為政府與企業最佳的永續合作夥伴，共同努力為減緩全球暖化及強化環境韌性盡一份心力。