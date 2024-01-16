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客戶回溫！儒鴻訂單能見度達六個月 印尼廠年底前轉盈

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

受惠客戶訂單回溫，成衣雙雄之儒鴻（1476）訂單能見度約達六個月，第1季產能利用率持續拉高。其中，印尼廠目前產能已達100萬件，而隨後續產能開出，預計下半年就可轉虧為盈。今年將較去年成長，主要動力則來自既有客戶的增長以及六大新客戶。

儒鴻表示，印尼廠目前產能已達100萬件，而先前預估產能約達130、140萬件附近，即可達到損益兩平，而依進度，今年底前印尼廠產能將達200萬件，以此推估，今年下半年印尼廠就可轉虧轉盈。

另，就手上訂單可發現，客戶庫存去化已暫告段落，陸續恢復下單當中，目前訂單能見度已回溫到約六個月，像Costco、Target等大型通路商的成長性都不錯。而今年成長動力除來自既有客戶的增長外，新開發的六個新客戶，今年也將持續成長，希望這6個新客戶的營收占比今年可來到15%。

印尼 儒鴻

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