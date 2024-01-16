今年來台旅客目標1,200萬人次 陸客要達271萬、日客200萬

交通部觀光署署長周永暉今日表示，今年來台旅客1,200萬人次的目標不變，希望各市場都可回到疫情前的水準，已擬訂多項措施，全力衝刺。他表示，千萬是一個門檻，而台灣也需要千萬旅客來台，因為我們有22萬的觀光從業人員。

據指出，疫前2019年陸客來台人次為271萬，但陸方迄今並未解禁陸客來台，選後陸方若不開放，恐影響全年來台旅次目標，對此周永暉回應說，我們不預設立場，而且這是假設性問題，兩岸正常觀光交流、彼此多了解有其必要，希望陸客來台多多益善。而我方規劃的3月1日開放團客赴陸旅遊，也會如期實施，希望雙方都可以有多一點善意。

他表示，北京、上海辦事處對於台灣的觀光景點和觀光亮點，都有在網路上向大陸民眾介紹，與大陸組團社也都保持互動關係，兩岸希望正常交流，陸客來台灣可以看看台灣的進步和多了解台灣。至於期望今年陸客來台的人次？周永暉並未正面回應，僅表示希望回到疫情前的水準。

至於日客方面，2019年日客來台216.7萬人次，去年僅94萬，觀光署設定今年目標為200萬。周永暉表示，日本市場因為環境和匯率的因素，去年來台旅客數為疫前的五成，今年會積極爭取，現正規劃休習旅遊、新辦護照且搭乘台籍航空(包括華航（2610）、長榮、星宇、台灣虎航)來台的日客，觀光署和航空公司會各給予旅客5,000日圓申辦護照補助，此規劃還有須多細節在研議中，最快今年第2季可望開始實施。

周永暉說，因大環境變化，去年東南亞旅客恢復較快，今年預期新加坡、馬來西亞、泰國等市場可回復疫前水準，而引尼、印度也會加強爭取，預定上半年連同法國巴黎，都會設立台灣觀光服務處，同時啟動美國加州、穆斯林旅客倍增計畫，擴大爭取國際市場客群。

周永暉表示，要爭取國際旅客來台前，要先把我們的觀光底子打好，如做好觀光設施、強化接待能量、提升服務品質等，另外，也規劃於6月1日至9月1日與地方政府合作推仲夏節，秋季主推自行車旅遊，冬季推台灣溫泉美食遊等，希望能吸引國際觀光客來台。