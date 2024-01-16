台中綠線6大聯開案炒熱房市 專家一看點出這趨勢
根據統計，台中捷運綠線去年12月日均運達4.4萬人次、單月運量已突破120萬人次。蓬勃的軌道經濟發展，使站區周邊出現明顯房價漲勢，也帶動聯開案，包括冠德、日勝生等北部建商紛挾巨資插旗，總投資金額已逾300億元。
目前已有7個聯開案，其中台中捷運首個聯合開發案「文華高中G8站」已完工，其他6個包括四維國小G5站、文心崇德G6站、文心櫻花G8a站、市政府G9-1站、市政府站G9-2站、南屯G11站等。
當中5站已招標成功，僅剩緊鄰國泰置地廣場、且區位條件與G9-1相當的市政府站G9-2站準備接續招商。業者表示，未來各站點周邊不僅能以捷運作為核心據點來發展周邊經濟，也能打造多方位機能的捷運生活圈。
住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前進行中的6座中捷聯開案中，文心路軸心往北屯拓展的就占了其中5座，與當前文心路一路向北的各項建設利多相輔相成，顯示台中市整體發展有向北走的趨勢，北屯都心未來發展有望超越西南屯。
看好此一趨勢，建商積極卡位推案，大鑫開發建設即選定捷運綠線四維國小站旁、北屯公園第一排角地，推出地上15層、地下4層的新案「琢寓」，規劃29~39坪的2~3房產品。
另外豐邑機構近期也在捷運文心崇德G6站，推出新案「文心O'Live」，將打造樓高30層、地下6層的建物，並推出36~55坪的3~4房產品，個案實價登錄揭露目前最高達每坪68萬元。
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