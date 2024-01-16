首跨外縣市 基隆「微風東岸」投入2.5億

基隆市東岸停車場及商場經營合約到期，市府以促參方式重新招商，4家業者激烈競爭，最後由微風集團拿下，將經營20年。微風今天宣布改名「微風東岸」，預計投入2億5千萬整改環境及動線，未來經營方向會提高消費檔次，有零售、餐飲、娛樂等項目，有效結合市區廟口商圈及海港周圍廊帶。

市長謝國樑今天說，因原有廠商大日開發經營期限到期，市府以促參方式委託經營20年，包括商場和停車場，此次有4家業者投標，經激烈評選競爭，由微風集團得標。

微風集團進駐東岸廣場將帶動基隆的經濟發展，為市民提供更多元的購物、娛樂選擇，市府期待為市民帶來更高品質的消費空間與選擇。市府將提供微風集團各項協助，有效結合市區廟口商圈及海港周圍廊帶。

立委當選人林沛祥表示，全國知名的微風吹進基隆，身為基隆市民很高興，基隆人不是沒有消費能力，但常往台北跑，基隆購物環境以前比較欠缺亮點，如今有微風，人潮和錢潮相信會愈來愈多。

微風集團事業總經理楊盛傑說，創辦人廖偉志是基隆人，董事長廖鎮漢基於回饋鄉里投標，預估未來會有磁吸效應，改變東岸商圈。

微風集團開發總經理高銘頂表示，這個標案是蛋黃中的蛋黃，命名「微風東岸」，微風集團目前10個案子都在台北，微風東岸是微風離開台北第一個案子，預計投入2億5千萬的期初投資額，未來還會有更多滾動式調整。

高銘頂說，農曆過年後會進行整個場域設備的改善，包括地下室停車場通風、照明、地面全部刨鋪等，整改時，不會中斷營運，避免衝擊停車和商場消費的需求。

至於商場走向採大眾化還是高檔百貨？高銘頂表示，商場每天都在改變，會先進行消費意願調查，了解市民想要的消費型態因應和調整，呈現不一樣的消費體驗。