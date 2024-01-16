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LG 推 PuriCare 360 空氣清淨機寵物功能增加版二代

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
LG推出PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代，高質感外觀設計以及多項功能全新升級。LG／提供
LG推出PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代，高質感外觀設計以及多項功能全新升級。LG／提供

LG今年推出PuriCare ™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代，高質感外觀設計以及多項功能全新升級，並搭載獨創AI智慧感測器，大幅提高淨化速度，不僅解決寵物家庭困擾，也是重視空氣品質家庭的最佳選擇。

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示，LG傾聽消費者需求，提供功能完善的PuriCare™空氣清淨產品陣容，今年LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代也在潛心研發後誕生，不僅寵物模式升級，智慧功能與淨化效果也再度進化，期望運用最新科技為每個家庭打造最佳空氣品質。

LG 電子致力提供消費者更優質的生活品質，自2020年上市 PuriCare™ 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，360度全方位空氣清淨效果廣受全台消費者好評，根據市調公司GFK資料，近年空氣清淨機銷量持續穩定成長，2023年第三季LG更位居市佔第一，奠定LG空氣對策解決專家的形象。

LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代即日起全面上市，單層專業版建議售價為26,800元、雙層專業版建議售價為36,800元、雙層旗艦版建議售價為41,800元。

新春期間新品上市，LG推出特別優惠，即日起至2月29日，凡購買LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版二代雙層旗艦版，即贈AI 智慧感測器乙顆(市價2,990元)。

LG 寵物 消費

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