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八方雲集旗下梁社漢宣布漲價 排骨飯、椒麻雞飯漲3~8元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖／翻攝自梁社漢排骨臉書
圖／翻攝自梁社漢排骨臉書

八方雲集（2753）旗下連鎖便當店梁社漢因反應原物料價格上漲，公布漲價，共調漲五個品項，包含滷、炸排骨飯麵皆從115元漲至118元、椒麻雞飯麵也從130元漲到138元，單點椒麻雞也從99元漲到107元，泡菜也漲了5元，此波價格調漲3~8元。

八方雲集表示，旗下的梁社漢反應雞肉、豬肉價格上漲，不得不調整售價，尤其去年肉類價格高漲，但梁社漢並未調漲價格，實在撐不過原料成本的壓力，才在今年1月12日調整價格。

八方雲集日前在法說會上針對目前旗下的三個品牌也表示，八方雲集門市維持在1,000家左右，每年都會進行汰弱留強3%，重點是管理及改裝，去年改裝326家，已經完成80%，其餘將在今年3月其陸續改裝完成，目的為導入門店自動化智能設備，有效簡化人力，以及提升產品品質。此外，去年新增的冷凍牛肉調理包產品，有效提升八方雲集各店營收與淨利。

梁社漢排骨品牌待豬價回穩後，將重新啟動展店計畫。而芳珍蔬食產品優質，深受消費者喜愛，顧客回購率高，由於新品牌需要時間的醞釀，現階段著重在門店管理及加盟店的教育訓練，並透過行銷活動，提高品牌能見度後，將再啟動展店。

八方雲集 漲價

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