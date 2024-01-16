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友華青春痘新藥取得TFDA 藥證 預計第2季國內上市

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

深耕醫美市場多年的友華生技（4120）今日宣布自行研發的口服A酸新劑型505(b)(2)新藥，已於今年1月取得國內衛福部藥證，預計第2季在國內正式上市。根據IQVIA資料統計，青春痘（學名為「痤瘡」）是一般民眾至皮膚科求診的主要皮膚問題之一，國內每年約有超過400萬顆的市場需求且持續成長。

友華生技執行長蔡孟霖表示，友華長期經營皮膚及醫美領域，累積深厚的經驗及對市場的敏感度，A酸一直是皮膚科醫師治療青春痘的重要武器之一，看好國內青春痘藥品市場發展潛力，所以積極投入研發，新藥上市後將為皮膚科醫師帶來更好的治療新選擇。

友華在2008年取得國內首張玻尿酸產品藥證後深耕醫美市場，主力產品集中在玻尿酸、肉毒桿菌及術後保養品等，這是友華突破性的第一個進入皮膚科的新藥，限由皮膚科專科醫師處方，長期累積的通路實力，預期很快會在皮膚科藥品市場佔有一席之地。

蔡孟霖執行長強調，未來還會持續開發上市其他皮膚科新藥，提升產品組合的多元性，除了台灣，也會陸續拓展到菲律賓等東南亞國家，將友華自行研發的藥品推廣到國際市場，為更多病人帶來更好的治療效果及生活品質。

友華因具有垂直整合藥物研發、臨床試驗、製造及藥品銷售的實力，這項新藥研發成功後就委由同集團的友霖生技生產製造，再交給皮膚醫學團隊負責銷售，充分整合集團資源，精準掌握產品品質和確保成功上市。

友華在2008年就進入國內的醫美市場，近幾年在菲律賓及新加坡也發展有成，現在旗下產品包括來自德國的玻尿酸，以及通過美國FDA、歐盟EUA及台灣TFDA三方認證的韓國肉毒桿菌（彩虹肉毒），另外也針對術後保養推出頂級保養品AG-Lab和ISISPHARMA，產品線完整，具有深厚的通路實力。2021年和康霈生技合作取得CBL-514溶脂注射劑在台灣獨家代理銷售權，進入市場潛力大的局部減脂與體雕市場，引起外界高度關注。今年A酸新藥領先上市，預期將為友華帶來突破性的成長。

皮膚科 友華 生技

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