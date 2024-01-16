搶救缺工大作戰！營建業培育匠人 紛紛出招突圍

大缺工時代來臨，營建業包括木工、水電、泥作等匠人出現大斷層，業者紛紛出招突圍。匠人部落社長王均守說，他成立匠人學院帶領旗下工班轉型，近日與美商「甲骨文」簽約，引進系統化管理；磐興建設總經理游金洲深感偏鄉學子就業不易，加上建築人才斷層，十年來與營建業界合作，以師徒制教授技藝，並以匠人精神的養成，培育建築界優秀職人，翻轉台灣建築產業文化。

游金洲說明，十年來與冠昀企業董事長柯錥錤、聯鎰水電老闆楊樂祈到彰化偏鄉培育人才，疫情前，更與柯錥錤率匠師參訪日本左官達人全國競賽，並舉辦「磐興有愛、匠人有感」水電、泥作匠人競賽，至今培育30多名學子完成學習，投入建築產業。

獲品牌金舶獎的王均守說明，泥作、木工或水電師傅多為老師傅口說教授、手把手帶上來，在沒有一套精確、系統化的課程，許多學徒得面臨低薪、又髒又累、職場沒保障、不知何時「出師」等問題，因此留不住人才。近日與美商「甲骨文」簽約，引進系統化管理，未來也將透過AI協助匠人進行各項工程，縮短工期、提升工程品質，希望透過好的制度、福利及前瞻性的管理，吸引人才及團隊，解決人才荒。

他指出，「匠人部落」為統包工程公司，嚴格要求所有員工投保職業險，落實勞健保與勞退納保、加保雇主意外責任險、開辦訓練課程，輔導考證，嚴格執行員工上班工地禁止飲酒吃檳榔的文化，更訂製制服，改變工人穿吊嘎、邋遢的刻板印象，更提升員工榮譽感，吸引年輕人加入，匠人部落目前員工平均年齡約30歲。