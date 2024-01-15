影／航空業復甦強勁 日本人卻不愛來台灣了？

航空業2023年大豐收，國籍航空長榮航空及中華航空2大龍頭業績亮眼，華航2023年營收1848億創下史上新高長榮更是突破2000億大關，來到2003億元。星宇航空則是獲得224億的好成績，台灣虎航去年營收高達124.7億更是創下歷史新高。為了體恤員工辛勞，台灣虎航董事長在記者會上也宣布，發出平均年終10.8個月，最多上看14個月。

台灣虎航董事長陳漢銘記者會上透露，虎航在疫情間累虧，在2023年夏季時已經償還完畢，同時也表示，今年相信會比去年還要更好。他也提到目前整個航線航網的布局，以及場站的各方面的恢復，運力只達到9成左右，更喊話未來還有成長的空間。

航空業雖復甦強勁，台日間的觀光卻產生距大逆差，根據交通部觀光署統計，2023年1至11月國人出國人數，出國旅遊就高達1074萬人次，其中台灣人前往日本就有300萬人次，但各國來台旅客卻僅有567.2萬人次。對此情況，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則指出，是相關單位宣傳上不夠努力，以及台海局勢讓日本人感覺，來台旅遊並非完全安心。他指出，政府應該要多推廣台灣之美，才能讓日本人再次愛上台灣。