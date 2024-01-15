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momo「循環袋回收」加入台灣大哥大全台近700家門市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）朝向低碳轉型邁進，加速拓展「momo循環包裝生態圈」。今(15)日momo宣布攜手台灣大哥大（3045）拓展「momo循環袋」回收新站點，全台近700家台灣大哥大直營及加盟門市加入回收服務陣容，讓消費者回收包材方式更多元、更便利。

momo積極建立「循環包裝生態圈」，推進網購包材循環再利用。2023年第3季啟動「momo綠活會員」計畫，祭出「優先使用循環袋配送」、「訂單商品集中到貨」、「綠活優惠搶先報」及「ESG標章小學堂」四項服務，提供消費者減碳物流新選擇，齊力推動綠色循環行動腳程。momo綠活會員上線至今4個月，號召超過29萬名會員加入響應備受肯定。

momo「循環袋」於2020年上線，2023年在綠活會員計畫帶動下，促進循環袋回收率月增95%。目前momo循環包材回收通路包括中華郵政「郵務系統」郵筒、i郵箱附設智慧郵筒及「美廉社」合作回收循環袋，今年再迎「台灣大哥大」加入回收服務新據點，全台回收站點總計近萬個。

消費者凡收到貼有綠色循環袋封條的「momo循環袋」包裹，在確認商品無誤後，即可攜至台灣大哥大全台門市，將循環袋交給店員輕鬆完成回收。經回收的循環袋，將由momo回收並執行袋體清潔、消毒及整新作業後，再次投入循環包材再利用的行列，繼續為momo商品友善包裝服役。

momo 台灣大哥大

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