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虎航年終獎金最高可拿到14個月 今天發放

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣虎航（6757）今宣布，去年表現屢創佳績，年終獎金也創新高，累計全年將發放平均10.8個月，同時並全面調薪4%。

台灣虎航於今(2024)年歡慶開航10週年，航點布局日本、韓國、澳門、泰國及越南等主要城市地區，期間歷經了3年衝擊全球的疫情考驗，不僅在艱困的環境中磨練出更強大的韌性和靈活應變能力，更在國境解封後短時間內即迅速獲利，並於去(2023)年8月成功以創新板上市，在2023年創下連續三季獲利，且單月平均營收破新台幣10億元的傲人成績。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「『台虎十年、隨10起航』，今年迎來開航10週年的新里程碑，我們更期望透過機隊汰舊換新、官網及APP優化更新、不同領域的異業合作，以及充滿創意的行銷宣傳計劃等，讓來自各地的旅客看到不斷自我突破、創造無限可能的台灣虎航，在善盡企業社會責任的同時，朝亞洲最佳低成本航空的目標前進！」

在邁入2024年，就航點佔比最多的日本市場，也將成為發展主力，不排除將邀請受年輕世代歡迎且高人氣的對象擔任代言人，以協助台灣虎航在日本市場打開知名度及廣度。另外，繼先後與台灣鹽酥雞、米其林綠星小小樹食合作推出充滿台灣味且廣受好評的機上餐點後，今年也將與知名品牌洪瑞珍合作推出全新機上餐點。

繼去年12月推出全新APP，提供個人化介面設計並新增許多貼心管理功能後，因應時下多元支付服務，即日起更與日本最大先買後付（Buy Now Pay Later）平台「AFTEE先享後付」合作，推出期間限定推廣活動，包括AFTEE先享後付新用戶單筆消費不限金額現折10%，折抵上限250元；舊用戶於結帳頁面輸碼「TIGERAIR」，單筆消費不限金額現折10%，折抵上限100元等優惠回饋，無論是信用卡、LINE pay或是AFTEE先享後付，都便利旅客可依個人需求來選擇不同的支付方式。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。

台灣虎航

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