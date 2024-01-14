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中華路指標社區創高價 專家：讓人想到當年慘事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
皇翔紫鼎。圖／業者提供
皇翔紫鼎。圖／業者提供

實價揭露，北市中華路指標豪宅社區「皇翔紫鼎」頂樓戶交易，總價1.03億，每坪達125萬元，創該社區單價次高，也是近7年新高。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，此社區2016年完工，第一戶8樓戶實價揭露，成交價即達126萬元，但之後碰到房市不景氣，成交價一路下滑，一度跌到8字頭。

其中以總價8,552萬、一坪126萬元社區最高價入手的屋主，2019年以6,388萬出售，慘賠2,164萬元。

皇翔紫鼎位於中華路一段，樓高25層，2016年完工，屋齡7年多。

陳炳辰表示，中華路門牌分成中正區與萬華區，一路之隔，身價相差不少，皇翔紫鼎為中正區門牌，最初推案時開價一坪即喊到百萬，創中華路新高，實價第一筆揭露，8樓戶預售時以8,552萬交易，一坪高達126萬元。

然後2016年交屋後，碰到房市不景氣，第二筆資料降到每坪107萬，第三筆則跌破百萬至99萬，之後大多數以8字頭成交，最低賣到一坪僅80萬元。

陳炳辰分析，皇翔紫鼎地段雖屬中正區，但並非位處博愛特區豪宅聚落，加上部分戶別棟距不佳，首戶慘賠也打壞名氣，因此行情一路滑落。不過，隨著整體房市價格穩健走高，近年該社區交易逐漸回到9字頭，甚至破百萬元。

陳炳辰表示，最新揭露一坪125萬元，雖是社區近年新高，但因是頂樓戶，且目前一路之隔的萬華區都已經出現一坪百萬交易，該社區應不會重演之前「最高價慘賠出場」情事，未來仍有增值空間可期。

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