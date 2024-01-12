星享道集團喜迎龍年 推出「龍・蝦・道」龍蝦饗宴吸客

星享道集團喜迎龍年，即日起推出「龍・蝦・道」多道別緻的龍蝦饗宴，揭開龍年的序幕。新推龍蝦饗宴以不同的風味呈現，無論是日式、法式、韓式或美式，業者標榜，每款都令人讚不絕口，熱愛龍‧蝦的饕客千萬別錯過。

星享道集團「龍・蝦・道」饗宴，10道龍蝦料理輪番上陣，今（12）日起至2月29日期間，於星饗道國際自助餐登場。每道料理都精心設計，其中，除夕限定的「法式尼斯龍蝦」每位限定一份，以濃郁的醬汁，搭配龍蝦與特製的軟法麵包，吸附滿滿的鮮美醬汁，特別對味。

「奶油龍蝦披薩」以酥脆的餅皮與主廚特製醬汁，搭配鮮嫩的蝦肉，口感豐富；廣受歡迎的「百味小龍蝦」，以多種香料醃製而成的小龍蝦，鮮香麻辣，多種風味；由日式錦囊發想以豆皮裝著滿滿餡料，有如百寶箱般的「龍蝦沙拉珠寶袋」不能錯過；由廣受歡迎的美式加州卷研發的「和風龍蝦海苔卷」，口感清新，都是值得一試的美味佳餚。

此外，星享道集團也推出住宿大發仟元紅包優惠，好禮二擇一，把2024的美好龍厚禮帶回家。仟元紅包可用於住房折抵或美食折抵，無論平、假日皆可使用於全集團住宿與餐飲通用；或是選擇另一項好禮龍年紀念酒，幫您忘却2023年所有的不甘心。

旗津道沙灘酒店也推出比基尼專案，平日穿著比基尼入住雙人房型僅要1,500元，家庭房也現省1,000元，不限男女與年齡，給每一位勇敢挑戰的旅客，2024年一起狂一回。