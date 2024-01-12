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永慶加盟四品牌宜花東2023年總成交額312億元 店總業績近15億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永慶房產集團全台店數邁向1700店，為台灣最具規模房仲品牌之一。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團全台店數邁向1700店，為台灣最具規模房仲品牌之一。圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團2023年新展店數高達近200家店，業績突破285億元，規模與績效持續攀升；旗下加盟四品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產宜蘭、花蓮、台東地區今（12）日公布2023年成績單，總成交金額達312億元，店總業績逼近15億元。

永慶房產集團表示，加盟四品牌在宜花東地區店數已超過80店，在該區15大房仲店數中搶下約四成五的店數，房仲經紀人員人數超過1,300位，是東台灣地區規模最大。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶加盟總部為加盟店提供全面性的資源協助，包括課程訓練、科技系統、行銷宣傳、深度聯賣等等，助加盟店在市場上擁有絕佳競爭優勢，讓績效可年年創新高。

永慶加盟四品牌強大的深度聯賣制度，加盟店可共享集團超過17萬筆案源，省下開發時間、擴大服務範圍，今年宜花東聯賣業績達3.8億元，帶動成交件數超過3,300件，推升該區域加盟店「年業績突破5,000萬元」店數達到6家，還有1家店年度業績突破1億元；經紀人表現也不遜色，共有13位夥伴達成「千萬業績經紀人」，甚至有3位夥伴業績突破2千萬。

此外，永慶加盟總部充沛的後勤支援，幫助加盟店在市場上打下穩固基礎，備受東台灣加盟店東長和經紀人肯定。以永慶不動產宜蘭公園加盟店來說，還不到30歲的店東黃詔麟，念書時就立志要從事業務性質工作，大學一畢業、就加入在宜蘭擁有最多店數的永慶不動產。

2020年黃詔麟成為店東，2023年帶領團隊創下近8,300萬元業績，總成交件數146件，等於2.5天就成交1件，也拿下永慶不動產宜蘭區業績第1名的好成績。

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