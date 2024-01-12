僅118件！北市危老卡關料創4年新低 專家憂1事
元宏不動產加值服務平台統計內政部資料，至2023年Q3為止，台北市屋齡30年以上老屋占區域住宅量高達72%，其中，豪宅林立的精華區塊，如大安、松山、士林、信義等蛋黃區，區域老屋佔比甚至超過8成以上。
元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立提出警訊，北市住宅面臨「多數房屋抗震力不足」與「都更危老推動卡關」兩大困境，老屋就算想更新，也很難順利重建，民眾居住安全風險愈來愈高。
以2023年前11月北市核准的危老重建計畫僅118件來說，估計就將連三年件數大減，創四年來新低量。
此外先前就算通過審核的案子，目前也不少拖著不開工，甚至五年來已有93件，已經「失效」不蓋了，顯見目前台北老屋更新已面臨相當大的困境，一旦老屋無法都更，就無法化解面對大地震來臨時的風險。
周昆立指出，台灣位處地震帶，地震相當頻繁，1999年921地震至今，幾乎每隔幾年就會出現大地震，如2016年台南大地震造成維冠大樓倒塌、2018年花蓮大地震造成雲翠大樓倒塌，2022年台東大地震造成花蓮玉里的大樓倒塌。
雖然橫跨台北、新北的山腳斷層，短期內發生強震機率還算不高，但只要別的地方傳過來的地震震度5級以上，都有可能會造成北市土壤出現液化而使房子的基礎失去支撐力，進而出現下陷與倒塌，而導致重大傷亡。
他表示，由於多數老屋耐震力不足，以2016年台南大地震規模來說，北市府就曾估算，光是台北若發生一樣地震，將會倒4000棟房子、死6萬人，傷亡將相當慘重，顯示台北老屋重建更新勢必要加速，否則風險極大。
周昆立表示，台灣未來出現七級強震機會大，而人口集居的台北老屋本該加速都更，但目前政府雖有心推動都更與危老重建，但受限營建成本高漲、房價漲不太動等因素，推動速渡已明顯卡關。
他表示，近年原物料價格上漲加上全台缺工問題，導致營建成本飆漲，加上房價已漲不動，讓很多都更危老案推動卡關，面對如此困境，民眾可考慮採成本較低的抗震輔助工具，可讓都更危老案以較少成本，蓋出耐震建築。
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