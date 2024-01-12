你想成為誰的員工？台灣2023年最受關注的董事長Top 10揭曉

領導者的成功方程式

領導者在企業中應具備哪些特質呢？根據yes123求職網的調查結果，前五名特質分別為「能帶領員工團隊合作」、「高度執行力」、「應變能力強」、「具個人領導魅力」以及「對事業有熱情」；調查也顯示，上班族最看重的特質為「能帶領員工團隊合作」，其他則較在意「願意聆聽其他人意見」、「願意適時放下身段」、「應變能力強」以及「能果斷下決策」，突顯了企業和員工對特質的看法有所不同。



好的領導者才能帶領公司不斷往前，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2023年網友討論度最高的台灣現任董事長Top 10，一起來看看吧！

image source：翻攝FB／NVIDIA Taiwan

No.10 海英俊／台達電

根據2023年國際能源總署（IEA）發布的《2023年世界能源展望》報告指出，預計到2030年，全球電動車的數量將為現在的近十倍，銷售占比可望從低於25%增漲至35%，這讓深耕超過十年的台達電子，終於迎來甜美果實，台達電董事長海英俊表示AI急單不斷湧進，並宣布「2023年正式轉虧為盈」，網友興奮表示「台達這隻大牛終於動起來了」、「相信海董，年底就懂」。



海英俊並非專科出身，過去他其實是在華爾街工作的銀行家，深厚的財務經驗，使其受邀擔任台達電的監察人，並因長年受到台達電創辦人鄭崇華耳濡目染之下，才開始對電子業產生興趣，在50歲之際，毅然決然從金融界跨足電子業，並利用數字做管理，以財務為輔助，且建立起法人關係進行溝通，帶領台達電走到今日，功不可沒。

No.9 羅智先／統一企業集團

面對戰爭爆發、氣候變遷、美元不斷升息等種種問題，導致通貨膨脹越發明顯，原物料成本也相應攀升，再加上2023年蛋荒危機，食品業者面臨極大的考驗。對此，龍頭大廠「統一企業集團」董事長羅智先卻強調，「絕對不會因為原料上漲，任意調整產品價格」，並認為若調價是因為原物料上漲的關係，等同拿品牌定位處理週期性事件，會相當地危險性，消費者也不見得買單，凍漲消息一出網友回應，「支持統一」、「這政府怎麼甚麼都控制不住，真心覺得遜」。



信義誠品店熄燈後，將由統一集團收回自營，將用「Dream Plaza」的新名字與大家見面，並規劃將採取部分24小時的方式營運，屆時哪些店家會進駐，也引起外界討論，「博客來實體書店要來了嗎」、「大概就是星巴克、康是美、博客來、甜甜圈店這些大集合」。





No.8 蔡明介／聯發科技

擁有「IC設計教父」稱號的蔡明介，2022年於《哈佛商業評論》「台灣企業領袖100強」榮獲第一，並在2023年，獲頒擁有「半導體諾貝爾獎」之稱的IEEE學會的最高榮譽，成為繼張忠謀之後，第二位獲獎的產業領袖。蔡明介秉持著「一個團隊，一個共同目標」的理念，帶領聯發科，推動科技創新，且對全球半導體產業有巨大的貢獻。



不過對於未來科技人才的素質，蔡明介曾坦言相當擔憂，並針對108年課綱表示，「高中的基礎數理教育若學習時數不夠、課程深度不足，必影響紮根，導致未來的科技人才素質降低」，對此網友也認同「教久了就有一屆不如一屆，一屆比一屆更草莓的感覺」、「看看國中的數理這兩科被弱化成什麼樣子」。

No.7 吳旻潔／誠品集團

信義誠品選在2023年平安夜這天，結束長達18年的陪伴，不少讀者相當不捨，營業最後一天湧進超過8萬5千人，前往懷念與這家書店共度的點點滴滴。對於信義誠品熄燈一事，誠品集團董事長吳旻潔曾於專訪中回應，她了解房東的考量，因為書店是我們的理想，不是別人的，我們要自己承擔。

這次十大榜單年紀最輕的吳旻潔，父親吳清友2017年逝世，39歲的她便一間扛起誠品集團，過去帶領誠品挺過關店、虧損，仍堅持延續父親的夢想，2023年進駐新店裕隆城，吳旻潔專訪中也提到誠品對她來說是一個磨練，認為若它是生命的功課，即便當時逃掉了，也會從另一個地方找上門。一路走來，吳旻潔的努力網友都看在眼中，表示「真的不簡單….」、「謝謝誠品書店的理念，讓我及孩子有一個很好的閱讀環境」、「喜歡誠品，是我過去生活中很重要的一部份」。

image source: 網路溫度計

No.6 蔡明忠／富邦集團

身兼富邦集團及台灣大哥大董事長的蔡明忠，2023年去年四月，因為與弟弟蔡明興，合計身價88億美元，ㄧ躍成為富比世台灣富豪榜備受矚目。蔡明忠也集結集團的影響力，推動永續思維、公益活動、關注教育與運動員，贊助舉重選手郭婞淳、高球選手潘政琮等多位好手，2023年更因台灣大哥大獲頒「國家永續發展獎」，以及捐贈3,000萬美元（約新台幣9.3億元）給母校美國喬治城大學法學院，創下該學院歷史上最高金額的捐款紀錄，獲得相當高的聲量。



另一大話題為蔡明忠在富邦集團謝年會上，針對富邦產險2022年因防疫險慘賠733億親自道歉引起討論，「稍微會點機率都不會出之前防疫保單那種東西」、「政策轉彎吃悶虧，你不賠政府又怕民怨」、「各家防疫險這次還真的發了不少另類紓困金XD」。

No.5 林百里／廣達集團

林百里去年因搶搭AI浪潮，廣達股價不斷飆升，身價也水漲船高，2023年打敗「鞋王」張聰淵及「郭董」郭台銘，躍居台灣首富，根據富比世即時富豪榜資料顯示，截至2024年1月9日為止，林百里目前身價高達99億美元。

身為AI迷的林百里分享，自己的AI夢是從2004年開始萌芽，秉持著「工程師的精神」，即便當年不被看好，仍不斷堅持努力，時隔19年，終於美夢成真，林百里認為「這麼好的機會並不是偶然的，要跟烏龜一樣一步一步來」，演講中被問到現在年輕人是否有同樣熱情，林百里回憶，過往自己在台大大聊AI時，台下竟睡成一片，讓他留下深刻印象，並表示現在年輕人缺乏熱情與使命感，即便聽不懂也硬要聽，引起網友討論，「演講會有人睡覺是你講的不夠有趣啊」、「但來聽演講的學生還是多到連座位間的走道都被坐滿」。

No.4 劉揚偉／鴻海科技集團

劉揚偉以豐富的經驗與深刻見解，向年輕一代提出了六大成功心法，分別為透過「抄」奠定基礎後，接著要學習「超越」；最經典的是郭台銘，當初開公司做的是模具，可是卻超越了模具，躍升為電子五哥，最後從台灣走向世界級企業。劉揚偉認為年輕人可以「抄」國家領導人在做什麼，一生可以不斷的「抄」之後再超越，莫札特的音樂其實很多是模仿貝多芬，再加上自我創作，成為無人能及的重量級音樂家。

2022年鴻海推出永續報告書，制定六大ESG策略與32項長程目標，首重綠色智慧的開發，積極投入電動車與儲能系統。鴻海是《財星雜誌》（Fortune）500 強企業之一，也是台灣營收最高的公司，網友表示「在台灣市場算是有競爭力啦」、「消費者就等推出後在打分數」。





No.3 劉德音／台積電

台積電董事長劉德音，日前因宣布將於今（2024）年股東大會後退休，台積電「提名及公司治理暨永續委員會」並宣布，將推薦總裁魏哲家接任，等同結束近6年的雙首長時代，消息一出為半導體業界投下震撼彈！



劉德音與魏哲家攜手帶領台積電，挺過全球晶片短缺的危機，鞏固其護國神山的地位，另外劉德音任內大力提倡全球擴張之餘，也積極推動ESG制度，期望引領產業夥伴共同打造綠色供應鏈，劉德音認為台灣綠電發展較慢，呼籲政府應重新檢視政策，才能與全球競爭。網友解讀認為「劉董其實是在暗示重啟核電政策」，但也有網友表示「他是要符合ESG標準，而ESG裡面核電目前仍有爭議」。

在劉德音的帶領下，台積電公布2023年11月海內外廠區，年節電4,461萬度，相當於57座大安森林公園一年的二氧化碳吸附量，交出亮眼成績單。

image source: 台灣積體電路製造股份有限公司

No.2 張國煒／星宇航空

人稱K董的星宇航空董事長張國煒，2023年因班機延誤事件，造成旅客枯等，大批旅客被迫滯留機場席地而睡，引爆公關危機。對此K董一早搭乘「紅眼廉航」親上火線致歉及安撫旅客，並展現誠意，表示願意承擔責任，承諾會全額退費，引發話題，網友表示「算有誠意了，創業確實艱辛」、「老闆出面加上全程退費，蠻有誠意了啦」、「董事長欸！其他航空看不到這麽親民的」；也有旅客認為地勤處理0分，讓旅客沒水沒食物無止境等待，且知情不報讓他們感到相當憤怒，「當下的危機處理仍有改善的空間」、「星宇要記得教訓，要有處理的Sop」。

No.1 黃仁勳／輝達

NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳去（2023）年二度訪台轟動全國，所有公開行程皆備受關注，就連頂著30度高溫仍身穿招牌皮衣也能成為話題，黃仁勳表示「我不用去想要搭配什麼顏色，不用做太多的選擇」，一切簡單穿搭，將時間留給更重要的裁決。



擁有「AI教父」之稱的他，除了掀起AI狂潮，他也現身台大畢業典禮，分享3個輝達成功與失敗的分岔點，黃仁勳用自身經驗與畢業生分享，「正視錯誤，懷著謙卑的心向他人求助，這一切讓我們重新站起來」，並以金句「奔跑吧，不要用走的」，勉勵畢業生應全力以赴跑在時代前面，精彩的演講也讓網友讚嘆「講得非常中肯，期許台大人在未來在AI人工智能上更進一步」、「成功人就是有很特别的成功特質，值得效法。」

image source: Computextaipei

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年12月31日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣2023年最受關注的董事長Top 10』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。