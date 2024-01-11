台中裕元花園酒店推豪華系浮誇海鮮桶 豪邁手抓大口吃
寶成（9904）集團旗下台中裕元花園酒店，以多國美食饗宴打響名號的溫莎咖啡廳自助餐廳，2024年一開始就推出三款加價購單點料理，分別為「豪華系浮誇海鮮桶」、「炙燒戰斧豬」和「雙饗丁骨牛」，標榜要以更精緻、更有特色的料理與食材吸引美食饕客。
裕元花園酒店表示，這次推出的加價購單點料理，每一份均為四人享用，鎖定家庭、企業聚會及年輕人聚餐商機。
「豪華系浮誇海鮮桶」由主廚饒弘孝改良來自盛行於美國南方港口的手抓海鮮豪邁吃法，選用多種時蔬搭配新鮮海鮮，包括暹羅灣藍蟹、龜山島牛蹄蟹、精選海大蝦、北海岸九孔鮑、紐西蘭淡菜等。
一整桶滿載鮮美滋味的海鮮盛宴，搭配主廚特調香蒜辣醬進行拌炒，除了視覺更是味蕾上的海鮮饗宴，一桶適合小家庭四人享用。
為了讓饕客們海陸饗宴一次飽足，主廚還祭出「炙燒戰斧豬」，選用台灣本土溫體豬，醃製特調的「香料牛奶」，完全浸泡8小時後再高溫炙烤，肉質軟嫩多汁外皮酥脆，搭配招牌黑胡椒醬，讓人吮指回味。
另外還有「雙饗丁骨牛」，一支丁骨牛排可同時帶給饕客雙重口感，帶有油花且口感紮實的紐約客，以及肉質軟嫩細緻的菲力，主廚說，每隻牛只能產出約10塊的丁骨牛排，在經過高溫炙烤，濃郁香氣配上酥脆表皮，絕對值得一試。
而玫瑰烘焙坊也推出兩款溫補季節限定套餐，分別為「金湯雞絲線飄香」和「海之鮮魚米粉雞肉雙饗宴」。「金湯雞絲線飄香」以濃郁的麻油雞湯為基底，搭配鮮嫩的土雞腿、彈牙的台灣麵線，再加上枸杞和紅棗做點綴，每一口都有濃郁的香氣。
「海之鮮魚米粉雞肉雙饗宴 」以肉質細嫩的鮮魚搭配Q彈新竹米粉，湯頭則以鮮魚骨熬煮八小時，滋味鮮甜濃郁。
兩款套餐均附有香米製成的雞肉飯及客家油燜筍，讓用餐體驗再添更多豐富層次。香氣四溢的雞肉飯，以細緻的香米與精選雞肉搭配；而客家油燜筍，則以新鮮的筍子為主角，搭配客家特有的調味技巧，入口鮮嫩多汁。兩款溫補季節限定套餐一開賣，即成為最熱銷的餐點。
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