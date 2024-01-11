雲豹能源奪兩起水處理標案挹注 今年營收添動能

雲豹能源（6869）旗下水處理子公司煒盛環科接連奪下標案，今（11）日宣布取得「金城、太湖、擎天水資源回收中心、浯江抽水站暨套裝污水處理設施及抽水站委託代操作」標案、以及「新烏地區汙水下水道系統操作維護工作」標案，兩標案工程總金額為8335萬元，營運進補。雲豹能源結算2023年合併營收67.84億元，年增7.66%，續創歷史新高； 法人預估每股純益將超過8元。

由金門縣自來水廠主導，就金門地區金城水資中心、太湖水資中心、擎天水資中心三座汙水處理廠、17座套裝處理設備、抽水站設備，及其操作人力等進行發包。依最新開標結果，由煒盛以59,600,000元標得工程。履約自今年2月起，最長履約期限至2028年止。

另外，「新烏地區汙水下水道系統操作維護工作」標案，則承接直潭汙水廠、烏來汙水廠、6座小型汙水處理廠、50座抽水站及收集管線30.8公理和放流管線19.6公里，總計接管用戶為2967戶。決標金額23,750,000元，合約自今年1月起，最長履約期限至2028年止。

目前雲豹能源對煒盛持股達7成，近三年煒盛成功取得多起水處理標案，將可望對母公司雲豹能源挹注穩定營收。