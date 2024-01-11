買大坪數必賠？他買這裡大賺1462萬元 房仲揭真實市況

實價揭露，新店五峰重劃區大坪宅「吉美君品」高樓層戶交易，賣方以5,788萬取得，7,250萬轉手，持有7年大賺1,462萬元。房仲表示，新北大坪數住宅一度是票房毒藥，但這波房價強勢上漲，豪宅跟著雞犬升天，獲利頻傳。

吉美君品位於新店中正路，屋齡8年，多為80坪至100坪，早先成交單價都在六、七字頭，總價約五六千萬，隨景氣下滑，2020年有屋主認賠330萬出售，單價也降至5字頭。

不過自2020年5月後，連續7戶轉手都獲利，最新一筆，高樓層戶交易，含車位總坪數約96坪，扣除車位單價一坪約83萬元，創社區新高價，屋主也獲利多達1,462萬元。

大家房屋企研室總監郎美囡指出，先前住宅市場低迷，總價高的大坪數住宅價格受到挑戰，新北、台中、高雄都有出現豪宅慘賠情況，許多大宅屋主哀嘆「買大賠大」，市場也普遍不看好大坪數產品。

但實際上，大坪數產品仍有需求，只有區段好，具品牌，仍具保值性。以吉美君品來說，位處新店五峰重劃區，街廓整齊寬敞，周邊有公園綠地，近捷運新店區公所站， 整體生活環境機能成熟、且有知名建商加持。

郎美囡也表示，去年下半年房市轉熱，新北市預售新案「勝輝一邸」不只衝破百萬大關，還突破一坪120萬元，不少大坪數住宅也跟著告別價格低谷，回探9字頭價位。

她表示，新北市大坪數豪宅回頭守住高單價，也跟台北市房價有關。現在台北新案幾乎全數突破百萬，市中心更直逼200萬，在台北買四、五十坪住宅，在新北可以買到七八十坪，甚至上百坪，許多高資產族因此轉至新北購屋，進而推升房價。