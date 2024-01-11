雲豹能源取得水資源新標案 營運有望進補

雲豹能源（6869）旗下水處理子公司煒盛環科接連奪下標案，今（11）日宣布取得「金城、太湖、擎天水資源回收中心、浯江抽水站暨套裝污水處理設施及抽水站委託代操作」標案、以及「新烏地區汙水下水道系統操作維護工作」標案，兩標案工程總金額為8,335萬元，營運進補。同時，雲豹能源公布2023年合併自結營收新台幣67.84億元，年增7.66%，續創歷史新高。

由金門縣自來水廠主導，就金門地區金城水資中心、太湖水資中心、擎天水資中心三座污水處理廠、17座套裝處理設備、抽水站設備，及其操作人力等進行發包。依最新開標結果，由煒盛以5,960萬元標得工程。履約自今年2月起，最長履約期限至2028年止。

另外，「新烏地區汙水下水道系統操作維護工作」標案，則承接直潭污水廠、烏來污水廠、6座小型污水處理廠、50座抽水站及收集管線30.8公理和放流管線19.6公里，總計接管用戶為2,967戶。決標金額2,375萬元，合約自今年1月起，最長履約期限至2028年止。

此兩案皆採最有利標決標，煒盛憑著豐富實績、優異的技術與經驗，順利得標。目前雲豹能源對煒盛持股達7成，近三年煒盛成功取得多起水處理標案，將可望對母公司雲豹能源挹注穩定營收。

雲豹能源投資煒盛，發展工業廢水、民生廢水再利用，包含污水廠設備代操作維護業務等，自2021年起在污水處理廠新建工程、委託操作維護標案陸續大有斬獲。在手規模較大的標案包括桃園機場西側污水處理廠暨管道管線新建工程、桃園機場西側自來水儲水加壓站工程，承攬金額共26.5億元；迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新，三階段標案承攬金額共36億元。

總經理趙書閔預期，煒盛接連拿下大型水處理標案，不僅強化雲豹集團水處理事業版圖，更發揮團隊最大綜效，推升營運增長動能，且讓水資源充份運用，提升台灣產業發展的利基，未來也能助力台灣實踐淨零排放。