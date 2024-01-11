聯邦銀攜手林榮三基金會 合捐3,000萬日圓賑濟日本震災
聯邦銀行（2838）宣布，聯邦銀行將與聯邦集團林榮三慈善基金會共同針對日本石川縣能登半島震災，合捐3,000萬日圓賑災，協助日本救災及重建。
聯邦銀行表示，台日情誼深厚，此次日本石川縣能登半島元旦下午發生強震，造成嚴重死傷與財產損失，亟需各界援助，造成日本嚴重災情損失，聯邦銀感同身受，因此秉持人道關懷精神，攜手林榮三慈善基金會共同捐助3,000萬日圓，並祈願災民能早日恢復正常生活。
聯邦銀行表示，本次捐款將全數捐至「衛生福利部賑災專戶」，並統一交由外交部作為援助日本賑災之用。
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