快訊

網傳台灣阿銘公開信 宣明智：是我經手幫郭講出心中話、不是郭寫的

陸破解AirDrop傳輸照片「可找到手機主人」 外媒曝：蘋果早知情

殷琦報喜順產二胎！家中出現「3個複製人」 富尪大喜承諾二度蜜月

聯邦銀攜手林榮三基金會 合捐3,000萬日圓賑濟日本震災

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
聯邦銀行宣布，聯邦銀行將與聯邦集團林榮三慈善基金會共同針對日本石川縣能登半島震災，合捐3,000萬日圓賑災，協助日本救災及重建。歐新社
聯邦銀行宣布，聯邦銀行將與聯邦集團林榮三慈善基金會共同針對日本石川縣能登半島震災，合捐3,000萬日圓賑災，協助日本救災及重建。歐新社

聯邦銀行（2838）宣布，聯邦銀行將與聯邦集團林榮三慈善基金會共同針對日本石川縣能登半島震災，合捐3,000萬日圓賑災，協助日本救災及重建。

聯邦銀行表示，台日情誼深厚，此次日本石川縣能登半島元旦下午發生強震，造成嚴重死傷與財產損失，亟需各界援助，造成日本嚴重災情損失，聯邦銀感同身受，因此秉持人道關懷精神，攜手林榮三慈善基金會共同捐助3,000萬日圓，並祈願災民能早日恢復正常生活。

聯邦銀行表示，本次捐款將全數捐至「衛生福利部賑災專戶」，並統一交由外交部作為援助日本賑災之用。

日本 聯邦銀行 日圓

延伸閱讀

林榮三基金會、聯邦銀合捐633萬 日震災善款破2.5億

日本石川強震 衛福部賑災專戶捐款6天累計逾2億5千元

李長榮融資950萬美金給日本電解 強化雙方同盟關係

促進合作同盟 李長榮集團融資950萬美元給日本電解

相關新聞

尾牙祭來囉！ 餐飲旅宿喜迎春

選前行情壓縮，台股維持高檔震盪，成交量能多在三○○○億元之下，不易構成有效攻擊量能，科技股擁有ＣＥＳ、ＡＩ趨勢與美股加持，傳產股則顯得相對沉默…

虎航工會嘆「過勞超人」年終未知數 怕期望高傷害愈大

疫後航空業獲利可觀，台灣虎航企業工會指出，相比華航、長榮航空，虎航員工平均每人幫公司多賺167萬，根本是「過勞超人」，一...

博客來2024動漫節拼銷售高峰 串流影視突破漫畫年齡層

「台北國際動漫節」將於2月1日登場，2024年博客來線上「動漫節」搶先開跑，攜手東立、尖端等六大出版社，漫畫、BL、輕小...

國銀對新南向18國授信...為何印度最熱？3大關鍵曝

據金管會截至2023年11月底統計，國銀對新南向18國放款總餘額1兆6,000億元，累計前11月增加984億元，以全年增...

農曆年檔期國旅翻紅 飯店業：住房訂席近客滿

受出國效應排擠的「國旅」農曆春節迎來大翻身，由於今年春節連假天數較短、海外旅遊成本高，加上海外僑胞返台多，飯店除夕圍爐、...

新竹縣2大優勢支撐房市 10年來房貸餘額增加127%

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，購置住宅貸款餘額10年間成長最多是新竹縣，房貸餘額增加127%，遠勝六都與新竹市，交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。