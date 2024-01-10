愛我慢飛！精湛建設讓「送愛心到人間」傳承第25年

一身太空人裝扮的精湛建設總經理陳志聲，今(10)日帶領著近百位變裝玩偶進場，為「送愛心到人間」第25年活動盛大揭幕，這項年終圍爐餐會匯聚了近400個慢飛天使家庭、近1,000人參與盛會，熱情擠爆潮港城餐廳活動現場。

發起活動的陳志聲致詞時，為無法挨家挨戶去探視小朋友而致歉，讓全體出席的家長們既感動又不捨，這位「陳叔叔」在25年前的一句承諾，連續傳承舉辦了25年圍爐餐會，也表達對眾多企業好友及協力廠商們支持的感謝，因為大家的支持，才讓活動可以年年舉辦下去。

當眾人詢問陳志聲今年太空人裝扮的意義，陳志聲說，希望藉由未來科技及外太空的探索，讓慢飛天使的治療，及人類面對地球暖化環境惡化的解方，能找到新的生機。

兩波神秘禮物揭開的瞬間，讓活動進入高潮，由藏在金蛋裡的小布條，送出價值數百萬元各單位需求的輔具、電器、電腦、用品及相關設備等，為等待許久的社福單位，帶來及時能量補充。

在眾人歡呼吶喊聲中，第二波神秘禮物由10個單位代表，在30公分大金蛋中用木槌敲出，共有5輛交通車、20台65吋大電視、10台筆電大禮，送給這10個傳愛單位。

另外遠自宜蘭前來的家扶中心主任陳錫平，受邀以神秘貴賓上台，在眾人掌聲中亦由15公分小金蛋中敲出獲贈1輛交通車，為偏遠的宜蘭貧弱的家庭，提供服務的交通工具。

總計第25年活動，共送出6輛交通車等近千萬元禮物，為彰化、南台中、雲林、新北等家扶中心、大同育幼院、台中發展學園、伊甸、瑪利亞、惠明、中華存善等10個社福團體及宜蘭家扶，於寒冬中注入一股大大的暖流。

今天的活動驚呼高潮不斷，在專業小提琴樂手及陳志聲帶領下百位玩偶再度進場，為每個小朋友送來暖毯、抱枕、紅包、餅乾等禮物，現場更抽出50位小朋友多項玩具的加碼禮，讓小朋友在歲末之際感到無比熱情與溫暖。

活動中也表揚各單位年度最佳的21位志工，每人獲得活動單位贈送的美容光譜儀禮品，感謝他們為小朋友的付出。家扶、惠明、伊甸及瑪利亞的小朋友，也分別為來賓們獻上歌舞及體操表演，讓活動歡樂滿滿。

第25年送愛心到人間活動，由燕景基金會、利駿貿易、精湛建設、精銳建設、有富集團、力璞機構、味丹企業、龍寶建設、麗明營造、勝群金屬、新英機械、中揚光電、宏全國際、統立工程、雷鳥控股、禾安投資開發、仁邑投資開發、寶輝建設、亞洲富泉。

以及欣向美牙醫、康博集團、LARGAN、寶宇興公司、創泰投資、蕙禮公司、壕錀企業、九陽法律事務所、秋雨物流、磐興建設、鼎霖國際、關中集團、台灣引興、台昌彩藝、高雄科技大學中區校友會、鼎金國際貿易、松金工程行、卓伯源、卓瀧助、林碧秋、呂文宗、呂黃錦里等41個單位共同主辦。