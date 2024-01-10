聽新聞
test
0:00 / 0:00
台塑集團公布年終獎金3個月 近5年最少
台塑集團公布2023年年終獎金，由於全球景氣不佳，石化需求低迷，獲利表現平平，年終獎金為3個月，以台塑員工平均月薪58010計算，每位員工可拿到17.4萬元。
台塑四寶年終獎金計算原則，是以四大公司平均每股純益（EPS）4.1元核發4.5個月本薪為基準，EPS每增（減）1元，加（減）發年終0.6個月本薪，上限7個月本薪，下限3個月本薪。
台塑表示，2023年台塑企業四大公司平均每股稅前淨利為1.55元，因此核發年獎3個月本薪。而3個月的年終獎金，也是近5年來最少的一次。
台塑四寶2023年也公告去年全年自結財報，台塑、南亞全年獲利衰退約8成，台化、台塑化則是正成長，四寶2023年共賺439.47億元，相較2022年901.28億元衰退51.24%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言