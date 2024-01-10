台塑集團公布年終獎金3個月 近5年最少

台塑集團公布2023年年終獎金，由於全球景氣不佳，石化需求低迷，獲利表現平平，年終獎金為3個月，以台塑員工平均月薪58010計算，每位員工可拿到17.4萬元。

台塑四寶年終獎金計算原則，是以四大公司平均每股純益（EPS）4.1元核發4.5個月本薪為基準，EPS每增（減）1元，加（減）發年終0.6個月本薪，上限7個月本薪，下限3個月本薪。

台塑表示，2023年台塑企業四大公司平均每股稅前淨利為1.55元，因此核發年獎3個月本薪。而3個月的年終獎金，也是近5年來最少的一次。

台塑四寶2023年也公告去年全年自結財報，台塑、南亞全年獲利衰退約8成，台化、台塑化則是正成長，四寶2023年共賺439.47億元，相較2022年901.28億元衰退51.24%。