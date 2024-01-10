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每坪395萬元！2023年台北店王空置中 不開店恐因這原因

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

實體店面逐漸復甦，據最新實價登錄，去年11月成交一筆中山區南京東路二段一處共66.14坪店面，總價1.68億元、單價254萬元，是2023年店面單價第8高交易，新買家是兩位自然人，目前該店面由連鎖藥妝店經營中。另，進一步觀察2023年北市一樓店面單價最高交易，位在大安區信義路四段，每坪達395萬元，目前空置中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，店面市場受到疫情干擾，近年交易單價難見過去高價紀錄，不過疫後國內的內需旺盛，零售業和餐飲業加速展店腳步，因此促成不少中型店面交易，除了自用店面之外，尤其現有零售通路承租，更增添投資人信心。

以南京東路二段的店面來說，位在號稱台北華爾街的南京東路二段上，近雙捷運交會的松江南京站，商業機能發達，上下班人潮多，加上連鎖藥妝通路穩定承租，所以讓新房東心動入手。

台灣房屋集團趨勢中心統計，2023年台北市樓店交易單價前十名，分別在信義區三筆，中山區三筆，大安區兩筆，中正區一筆，內湖區一筆。其中由信義路四段的店面以單價395萬元奪得冠軍，目前空置；第二名是五分埔店面，單價393.4萬元，由服飾零售業經營中；第三名則是開封街店面，買方以總價6400萬元，單價354.2萬元，目前由連鎖小吃店營業中。

張旭嵐指出，前十名店王中有八筆都屬於高屋齡店面，凸顯店面的價值在於路段機能、商圈人潮，而非屋齡屋況。不過去年最高單價店面屋齡已達51年，且該店面現空置中，該路段店面和樓上部分住宅也呈現空置待租狀態，不排除店面購入非營業用，而有其他整合改建打算，才會創下高價。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前店面約可貸款6~7成、無寬限期，而精華地段的店面具備抗跌保值的效益，在如今通膨時代，對店面置產族來說，將資金投入店面市場，不僅可以自用或收租，長期還有增值、抗通膨機會，因此人流高、價格合理的店面，相當受到置產族青睞。

2023年台北市一樓店面單價前十名。資料來源／台灣房屋
2023年台北市一樓店面單價前十名。資料來源／台灣房屋

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