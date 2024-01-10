買到賺到？高雄最大望族陳家豪宅釋出 市中心每坪僅28萬嚇到房市

高雄最大望族陳家的寶地豪宅釋出，由於地點超強、位於市中心愛河水岸第一排的同盟路上，更是美國在台協會高雄分處高階主管官邸，全部只釋出9戶、每坪僅28萬元，嚇到房地產市場。

上市建商主管說，最近高雄市區悄悄出現數個「365號院」的宣傳招牌，了解後才發現，這是高雄最大望族陳家的「家宅」，樓高14層，19年前就蓋好，由於南部很多有錢人還是習慣住透天別墅，因此許多陳家人遲遲沒有搬進來，還是毛胚一手房的狀態。

連美國在台協會（AIT）都中意這棟大樓的地點與施工品質，因此選為高雄高階主管的官邸十餘年，直到一、二年前才搬出。

上市建商主管說，參觀過現場，內行人明顯感受到，整棟建物從外而內處處顯露低調的貴氣，「豪門望族蓋的房子就是不一樣」。

首先，在外觀部分大環境一片綠意盎然有豪宅架勢。建物本體呈現日式風格的內歛，相當低調甚至不太顯眼。但一進到裡面就不一樣了，19年前的房子就使用最高級的視訊對講機，而且每一戶都有不斷電系統，對安全十分講究，「難怪AIT會選為官邸」。

上市建商主管表示，全案核心優勢還是在地點，正對愛河水岸第一排，「愛河之心」一眼就看得到，全部9戶除了14樓251坪外，其他是117坪、和125坪，每戶另買2個平面車位，每坪約28萬元。

當橋頭、岡山建案每坪都賣到35萬元，這裡市中心、愛河首排、陳家寶地豪宅才28萬元，確實令人嚇一跳。