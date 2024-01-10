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2024房市可以樂觀？大咖建商嘆「已被打得稀巴爛」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
左一為龍寶建設董事長張麗莉。 記者游智文／攝影
左一為龍寶建設董事長張麗莉。 記者游智文／攝影

台中知名豪宅建商、龍寶建設董事長張麗莉表示，這幾年政府一連串政策已把市場打得稀巴爛，而且今年經濟表現不見得好，今年1月不管誰當選，業者都要步步為營。

台灣建築美學文化經濟協會9日舉辦會員大會，張麗莉出席時作上述表示。

張麗莉表示，建築美學文化經濟協會是台灣第一個以《建築美學、文化、經濟》為宗旨的組織，會員雖不多，但每位想加入的會員都必須沒有不良紀錄，且至少要有三個人背書，「不是每個人都可以進來」。

她表示，缺工問題一直很嚴重，但未見政府解決，而不少打著居住正義名義的政策，則讓業者感受很大壓力。如限期18個月開工否則收回部份貸款，政策溯及既往，就讓很多業者壓力大增。

另外政府祭出囤房稅2.0，希望多屋族賣房，但有些屋主不是不願賣房，而是央行限貸令規範台北市總價7,000萬元、新北市6,000萬元、其他縣市4,000萬元以上房屋限貸4成，買方受限，房子賣不掉。

她表示，囤房稅2.0和高價宅信用管制，政策矛盾衝突，屋主房子賣不掉，又再被課囤房稅，等於是雙重壓力。

張麗莉表示，雖然不少同業樂觀看待今年房市，但經濟復甦腳步尚不穩，今年經濟不見得會比較好，業者又必須面臨碳費問題，且先前一連串打房政策已把房市打得稀巴爛，不論誰當選，今年還是要「步步為營」。

囤房稅 房市 豪宅 建商

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